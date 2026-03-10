Comisia pentru Comerț Echitabil din Coreea (KFTC) a declarat că Mercedes-Benz a promovat modelele Mercedes-Benz EQE și Mercedes-Benz EQS ca fiind echipate cu celule premium produse de CATL, cel mai mare producător de baterii pentru vehicule electrice din lume, în timp ce a ascuns faptul că unele mașini erau dotate în schimb cu baterii produse de Farasis Energy. Informația nu apărea în ghidurile pentru dealeri și nici în materialele de marketing.

Potrivit companiei de analiză a industriei SNE Research, CATL deținea în 2025 o cotă de 39% din piața globală a bateriilor pentru vehicule electrice, în timp ce Farasis Energy nu se număra printre primii 10 furnizori de baterii la nivel mondial.

„Respectăm decizia luată în ședința plenară a KFTC. Cu toate acestea, nu suntem de acord cu decizia finală a Comisiei”, a transmis Mercedes-Benz Coreea într-un comunicat.

Compania a adăugat că va „lua măsurile juridice necesare, inclusiv un proces în contencios administrativ”, afirmând totodată că a „transmis informații adevărate și corecte atât presei, cât și clienților noștri”.

Autoritatea de reglementare a declarat că a declanșat investigația după ce a constatat că celulele bateriei unui vehicul electric Mercedes implicat într-un incendiu produs în august 2024 într-o parcare subterană din Incheon au fost fabricate de Farasis.

Potrivit FTC, aproximativ 3.000 de mașini echipate cu celule de baterie Farasis au fost vândute între iunie 2023 și august 2024, vânzările totale ridicându-se la aproximativ 191 de milioane de euro.

Amenda de 7,61 milioane de dolari aplicată de autoritatea de reglementare – echivalentul a aproximativ 4% din vânzările aferente – reprezintă sancțiunea maximă permisă de lege pentru astfel de practici comerciale incorecte.

Un oficial al FTC a declarat că sediul central german al Mercedes și filiala sa din Coreea vor plăti împreună amenda.

Autoritatea de reglementare a precizat că va trimite cazul procurorilor, atât împotriva sediului central al Mercedes din Germania, cât și a filialei sud-coreene, susținând că ambele au fost implicate direct sau indirect în elaborarea și distribuirea ghidurilor de vânzări.

