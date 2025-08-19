Acuzațiile aduse celor 14 mercenari

Marţi, inculpaţii vor afla dacă judecătorii instanţei supreme vor decide să ia măsuri mai blânde în cazul lor. La începutul lunii august, procurorul de caz de la Parchetul ICCJ a audiat 18 inculpaţi, dintre care trei se aflau în arest preventiv, 11 în arest la domiciliu şi patru sub control judiciar.

Parchetul ICCJ a precizat că cei 18 inculpaţi sunt acuzaţi de tentativă la acţiuni contra ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, operaţiuni ilegale cu articole pirotehnice şi instigare publică.

Audierile din 1 august au avut legătură cu operaţiunile desfăşurate în 26-27 februarie, când au fost efectuate 47 de percheziţii în judeţele Sibiu, Mureş, Ilfov, Timiş şi Cluj, la persoane apropiate lui Călin Georgescu.

Descoperiri în timpul percheziţiilor

În casa lui Horaţiu Potra, una dintre persoanele vizate de percheziţii, a fost descoperit un seif încastrat sub podea, care conţinea pachete cu teancuri de dolari. Potra a declarat că legea nu îl obligă să îşi ţină banii la bancă.

De asemenea, au fost găsite numeroase arme la domiciliul lui Potra. Acesta a declarat că îşi „asumă” nerespectarea regimului armelor şi muniţiei, refuzând să facă alte comentarii cu privire la armele deţinute ilegal.

Dosarul deschis în februarie

Dosarul deschis în februarie viza infracţiuni precum iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, precum şi aderarea sau sprijinirea unui astfel de grup. De asemenea, era vizată promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid împotriva umanităţii şi de crime de război.

Anchetatorii au precizat că operaţiunea „a avut drept scop documentarea şi investigarea activităţilor infracţionale ale persoanelor vizate, probarea legăturilor infracţionale, respectiv identificarea de bunuri şi înscrisuri folosite în activitatea infracţională”.

Cazul lui Călin Georgescu

În 26 februarie, Călin Georgescu a fost ridicat din trafic, dus la audieri şi inculpat pentru acţiuni împotriva ordinii constituţionale, comunicarea de informaţii false şi fals în declaraţii. Fostul candidat la alegerile prezidenţiale a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, cu interdicţia de a posta pe reţele de socializare mesaje rasiste, legionare, fasciste, antisemite sau xenofobe.

Georgescu a susţinut că ancheta care îl vizează îi „aminteşte de mentalitatea şi sistemul comunist din anii ‘50”.

Schimbarea încadrării juridice

În 4 august, Ministerul Public a informat că procurorul de caz a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru Călin Georgescu.

Noua încadrare include complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, în formă continuată.

Alte persoane implicate

Printre cei audiaţi în dosar s-a numărat şi fostul mercenar din Legiunea Străină Eugen Sechila, care a fost ridicat cu mandat de pe Aeroportul Henri Coandă din Capitală, înainte de a se îmbarca într-o cursă internă spre Oradea.

În prezent, ancheta continuă, iar cei 14 inculpaţi care au contestat măsurile preventive aşteaptă decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Cazul rămâne sub atenta supraveghere a autorităţilor, dat fiind caracterul grav al acuzaţiilor aduse.

