„Un dac neaoș din Nigeria a venit ieri să se spovedească. E în România de două săptămâni. Azi a participat la Sf. Liturghie, s-a împărtășit iar la sfârșit m-a rugat să-l binecuvântez pe el, să-i binecuvântez munca și rucsacul pentru livrarea de mâncare.
„Şi vor veni de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la miazăzi şi vor fi aşezaţi la masă în împărăţia lui Dumnezeu. Şi, iată, unii dintre cei din urmă vor fi primii, iar unii dintre primii vor fi ultimii!”
Din evanghelia de la Sf. Liturghie de azi, Luca 13, 29-30”, a transmis Francisc Doboș pe pagina sa de Facebook.
Amintim că Dan Tanasă, deputat AUR, a lansat un mesaj controversat în mediul online, la puțin timp după ce autoritățile ruse din Sankt Petersburg au decis să interzică migranților să muncească în curierat.
Într-o postare pe Facebook, Dan Tanasă le cere oamenilor să refuze comanda în cazul în care aceasta este livrată de un angajat străin.
„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, a fost mesajul postat de Dan Tanasă.
