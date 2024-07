„A fost semnalată prezenţa unui urs, în Băile Tuşnad. S-a transmis mesaj de avertizare RO-Alert”, a transmis, vineri seară, ISU Harghita.

Sistemul de Telecomunicaţii Speciale (STS) a anunţat, miercuri, că peste 7.500 de apeluri 112 anunţau, anul trecut, prezenţa urşilor în diferite zone, inclusiv atacuri ale acestora. Numărul este de 4,5 ori mai mare decât în 2019. În 2024 au fost deja peste 2.200 de apeluri.

„Situația e scăpată de sub control”

Ministrul mediului, Mircea Fechet, a declarat miercuri, 10 iulie, după ce o adolescentă de 19 ani a murit fiind atacată de un urs că, din punctul său de vedere, situația urșilor a scăpat de sub control și că din cauza celor aproximativ 8.000 de exemplare sunt mesaje zilnice RO-Alert care pot panica cetățenii.

„Eu cred că situația e scăpată de sub control, pentru că dincolo de studii, experți, atunci când în fiecare zi cetățenii, turiștii primesc mesaje RO-Alert că în Bușteni e urs care ar putea să omoare un om, situația e scăpată de sub control. Când același lucru se întâmplă la Slănic, situația e scăpată de sub control, când în mijlocul orașului Ploiești se plimbă ursul sau omoară animalele la grădina zoologică, cred că situația e scăpată de sub control”, a spus Fechet.

