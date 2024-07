„Eu cred că situația e scăpată de sub control, pentru că dincolo de studii, experți, atunci când în fiecare zi cetățenii, turiștii primesc mesaje RO-Alert că în Bușteni e urs care ar putea să omoare un om, situația e scăpată de sub control. Când același lucru se întâmplă la Slănic, situația e scăpată de sub control, când în mijlocul orașului Ploiești se plimbă ursul sau omoară animalele la grădina zoologică, cred că situația e scăpată de sub control”, a spus Fechet la Digi24.

El a adăugat că avem studii care estimează că în România sunt aproximativ 8.000 de urși. „În acest an vom termina altă cercetare și vom ști cu exactitate numărul minim de urși din România, dar cred că atunci când numărul apelurilor la 112 crește, numărul vieților pierdute crește, există o singură concluzie – că modul cum gestionăm situația poate fi îmbunătățit”, a adăugat ministrul.

Fechet a precizat că legislația pe care o avem este insuficientă și că trebuie decise măsuri contra urșilor agresivi, care pun viața oamenilor în pericol.

„Dacă va trebui să discutăm de reducerea populației urșilor va trebui să începem cu cei care pun în pericol viața oamenilor, cei care ajung în comunități, în Ploiești, Covasna, Harghita, Alba, cu acei urși ar trebui să începem. Am vorbit cu primul ministru, vom fi nevoiți să schimbăm legislația primară, avem inițiative care gestionează populația de urs. În următoarele zile vom ajunge la cea mai potrivită concluzie”, a mai afirmat demnitarul, care a subliniat că în 2023 au fost împușcați 220 de urși.

Recomandări Filmul tragediei de pe Jepii Mici. Fata ucisă de urs a sunat la 112 să ceară ajutor, prietenul ei a văzut apoi cum e târâtă în pădure. „Am făcut tot ce mi-a stat în putință”

Soluția e să reușim să gestionăm situația, care e scăpată de sub control. Oricâte legi am scrie, riscul de a te întâlni cu un urs pe munte va exista întotdeauna, nimeni nu poate garanta că nu te vei întâlni cu ursul, decât dacă vom fi ca alte țări, care au exterminat ursul brun, dar nu ne propunem asta. Mircea Fechet, ministrul mediului:

O adolescentă de 19 ani din Iași a murit marți, 9 iulie, după ce a fost atacată de un urs când se afla pe traseul Jepii Mici din Masivul Bucegi, apoi a fost târâtă de animal și a căzut în prăpastie. Decesul a fost confirmat de salvamontiști, după ce au reușit să ajungă la victimă.

Salvamontiștii, la scurt timp după ce ursul a fost împușcat, pregătindu-se să îl ducă la analize

Premierul Ciolacu a cerut o lege în Parlament care să reglementeze împușcarea urșilor

Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, 10 iulie, că este nevoie de o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru modificarea legislaţiei. Mai precis, parlamentarii vor fi chemați din vacanță pentru adoptarea unei inițiative legislative care va permite eutanasierea sau împușcarea urșilor aflați în „zonele de pericol”.

Recomandări Cum a încercat Cătălin Cherecheș să fenteze închisoarea: a invocat episodul cu soacra ducând 50.000 de euro mită, în care negase ferm orice implicare

„Este evident că viaţa omului primează, dar, repet, nu va fi dat liber la împuşcat urşii pe teritoriul României, fiecare cum dorim şi când dorim. Vor fi abordate zonele cu risc foarte mare”, a explicat Marcel Ciolacu.

Urmărește-ne pe Google News