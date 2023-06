Mama și bunica băiatului plecaseră la muncă, în momentul în care s-a declanșat alarma de atac aerian.

„S-a plâns la mine, nu i-am dat prea multă importanță. În jurul orei 11:00 a pornit alarma de atac aerian. Fiul a început să scrie mesaje că e „tare” și înfricoșător”, a declarat Victoria Sușko, mama băiatului.

Femeia a continuat să-și încurajeze fiul și i-a spus să se ascundă în pivniță pentru că totul va fi bine, iar rachetele nu zboară în direcția casei lor.

Apoi, după câteva minute, băiatul i-a transmis un mesaj femeii: „Mamă, nu mai avem casă!”.

„Roman a trimis niște fotografii, nu erau clare, așa că am crezut că nu s-a întâmplat nimic grav. Părea că este o fantezie a copilului. Suna încontinuu, întreba unde sunt, spunând că este foarte speriat. Când am am ajuns acasă, am văzut totul cu proprii ochi”, a rememorat Victoria Sușko.

Casa se transformase într-un morman de moloz, iar Roman supraviețuise miraculos, după ce a fost scos de sub dărâmături de vecini și de unchiul său.

Potrivit femeii, din casă au mai rămas doar pereții și ceva mobilier. De asemenea, au fost avariate o magazie, garajul și mașina familiei.

„Am fost scos de sub dărâmături de unchiul meu. Am crezut că o rachetă a lovit casa, pentru că s-a auzit un zgomot puternic. În acel moment a fost înfricoșător, dar nu prea am înțeles ce se întâmpla. Nu mă simt ca un erou”, a declarat, ulterior, băiatul.

Nu a fost pentru prima dată când casa familiei Sușko a avut de suferit, după invazia trupelor ruse din 24 februarie 2022. Prima oară, în urma unei explozii, s-au spart două geamuri, iar băiatul s-a speriat foarte tare.

FOTO: Victoria Sușko

