Dr. Mihail Pautov, medic specialist în chirurgie generală la Institutul Clinic Fundeni, s-a născut în 1990 la Chișinău, în fosta URSS, din mamă ucraineană și tată rus. Familia lui s-a mutat în România, pe când era copil, pentru un trai mai bun.

„De mic mă consider rus. Sunt vorbitor nativ de limbă rusă, am urmărit de mic canale rusești, am vorbit rusa cu prietenii, vorbim rusa acasă”, își începe medicul mesajul pe pagina de Facebook, unde activitatea îi este urmărită de aproape 300.000 de persoane.

Spune că încă are rude, prieteni și colegi în Odesa și Kiev, cu care a ținut în permanență legătura de când a izbucnit conflictul armat. Oamenii sunt disperați și nu înțeleg ce li se întâmplă, spune Pautov.

Au bagajele făcute, subsolul pregătit pentru adăpost. Noaptea nu prea se doarme, se aud focuri și avioane. Nu la graniță, ci în Odesa și Kiev. Le este frică tuturor. Le-am oferit adăpost și sprijin oricând au nevoie, din păcate însă acum nu mai pot părăsi țara – nu o să îi lase.

Medicul critică în termeni duri invadarea Ucrainei de către Rusia, subliniind că de fapt cele două țări au o istorie comună care ar trebui să le apropie, nu să le învrăjbească.

„În realitate, rușii și ucrainenii sunt și se simți înfrățiți ca popoare. Ce se întâmplă acum este de neînțeles, nici pentru ruși și nici pentru ucraineni. Un popor fricos (rus) care își atacă propriii frați care nu înțeleg nimic. Sper ca acest popor să se trezească curând și să sugrume această demență din interior.”

Dr. Pautov vorbește în mesajul său și despre dezinformările făcute de televiziunea națională din Rusia. „Când mă uit la 1TV, mi se face rușine de faptul că mă consider rus. Se vorbește despre cum Rusia salvează refugiații ucraineni loviți de teroriști, despre cum armata rebelă din Ucraina atacă avioanele păcii de deasupra Kievului, ajutoare umanitare și chiar și interviuri cu ucraineni care susțin că îi așteaptă pe ruși să îi salveze. Asta văd rușii la TV.”

Medicul este de părere că Rusia ar trebui lovită cu cele mai dure sancțiuni și este necruțător inclusiv cu cetățenii de rând, pe care îi acuză că l-au tolerat pe Vladimir Putin.

„Ce trebuie făcut? De evitat un conflict militar major, dar impuse cele mai aspre sancțiuni împotriva Rusiei și a oligarhilor lor. Ești rus? Pa-pa! De unde ești, din Rusia? Nu e voie, pleacă. Vor suferi rușii? Categoric, da. Excluși de peste tot și din toate. Merită asta? Categoric, da, pentru că au ținut la sân și au sprijinit un dictator dement, un caz psihiatric paranoid ajuns la conducerea celei de-a doua putere militară din lume.”

Contactat de Libertatea, dr. Mihail Pautov nu a vrut să comenteze mai mult despre trecutul său din Rusia.

În cursul zilei de 24 februarie, după ce Vladimir Putin a invadat Ucraina, pe teritoriul Federației Ruse au avut loc mai multe proteste pentru oprirea războiului. Peste 1.700 de persoane au fost arestate joi la Moscova și în alte zeci de orașe din Rusia.

