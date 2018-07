Mesajul dureros al Andreei Raicu este în memoria bunicii ei pe care a iubit extrem de mult. Bunica Andreei a trăit 97 de ani și s-a stins din viață acum 10 ani.

Vedeta mărturisește că îi este dor în fiecare zi de femeia care a învățat-o foarte multe lucuri despre viață. Este cunoscut faptul că Andreea și bunica ei au avut o legătură specială.

Acum 10 ani a plecat unul dintre oamenii pe care i-am iubit cel mai mult si care m-a invatat multe din ceea ce stiu azi: dragoste, valori, intelepciune, curaj, putere, recunostinta, fericire, respect, bucurie… si mult mai multe. Bunica mea era un om incredibil de bland, dar puternic si frumos in acelasi timp. Am fost atat de norocoasa sa o am atat de multi ani alaturi. A avut o viata plina timp de 97 de ani…mi-e dor de ea in fiecare zi.❤️??, a scris Andreea pe contul de Instagram.