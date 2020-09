Tony este un pensionar care nu a putut avea copii împreună cu soția lui. Acum, după ce a rămas văduv, bărbatul nu mai are nicio persoană cu care să poată schimba două vorbe. Spune că se trezește singur și stă lângă telefon, sperând că poate va suna, dar “nu sună niciodată”.

În încercarea de a-și găsi prieteni de discuție, bărbatul și-a lipit un afiș de geamul casei sale.

“Am pierdut-o pe Jo, frumoasa mea soție și sufletul meu pereche. Nu am prieteni, familie și nimeni cu care să vorbesc. Găsesc tăcerea nesfârșită 24 de ore pe zi o tortură insuportabilă. Nu mă poate ajuta nimeni?”.

În plus, a pus două reclame în ziarul său local, dar fără rezultat. Bărbatul a făcut chiar și cărți de vizită pentru a le distribui la supermarketul local sau în timp ce pleca la plimbare. Din nou, nimeni nu i-a răspuns.

Tony își justifică gestul: “Este ultima mea soluție. Am încercat totul pentru a-mi face prieteni, dar se pare că nimeni nu vrea să vorbească cu mine. Nu mulți oameni trec pe lângă casa mea, dar speram că se va răspândi în comunitate și ar putea să ajungă cineva. Jo a fost cea mai bună prietenă a mea și am avut o viață minunată. Dar acum sunt singur. Minunata mea soție tocmai a murit și nu am pe nimeni. Tot ce vreau este să vadă cineva afișul și să-mi telefoneze. Vreau doar o conversație frumoasă, astfel încât să nu stau în tăcere toată ziua.

El mai spune că nu caută pe cineva care să îl asculte pe el cum se văicărește, ci vrea doar o persoană normală, cu care să poată discuta. “Pot vorbi cu oricine despre orice. Petrec cele mai multe zile doar așezat în casă în tăcere și aștept să sune telefonul, dar nu se întâmplă niciodată”.

PARTENERI - GSP.RO Scandaluri neștiute de la Hollywood! De la perversiunile cuplului Angelina Jolie-Brad Pitt la invitația pe iacht a Pamelei Anderson

PARTENERI - PLAYTECH Trei tineri au plecat de la un restaurant fără să plătească. Ce surpriză a avut proprietarul în câteva zile

HOROSCOP Horoscop 17 septembrie 2020. Leii se pot considera un model pentru cei din jur, mai ales cei care îi cunosc bine

Telekomsport Ies la iveală detalii terifiante! Celebra balerină, dezmembrată şi dizolvată în acid sulfuric. Poliţia are un suspect