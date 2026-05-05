„L-am sprijinit pe Ilie Bolojan în toate proiectele sale și voi face, și pe mai departe, același lucru, atâta timp cât am convingerea că sunt necesare și benefice pentru România și pentru români”, a scris Adrian Veștea pe Facebook.

El a precizat că în acest moment „PNL trebuie să se reașeze la masa negocierilor cu partidele proeuropene și să identifice soluții pentru a continua guvernarea”.

„Un primar PNL nu este un nume pe o listă. Este omul care răspunde, în comuna sau în orașul lui, pentru fiecare creșă terminată sau neterminată, pentru fiecare drum asfaltat sau lăsat în praf, pentru fiecare proiect cu fonduri europene care merge sau se blochează. Iar acești oameni au nevoie, la centru, de un partid care nu îi abandonează la jumătatea drumului”, a completat Adrian Veștea.

Și a încheiat: „Am învățat un lucru simplu: țara asta nu se construiește din declarații, ci din șantiere terminate și din proiecte duse până la capăt. PNL este, astăzi, mai mult ca oricând, partidul care livrează. Datoria noastră nu este să ne retragem demonstrativ, ci să ne facem treaba, acolo unde se iau deciziile în țara noastră”.

Foarte important, Adrian Veștea este cel care s-a opus pe 2 februarie, în ședința Biroului Politic Național al PNL de la Vila Lac, propunerii președintelui PNL, Ilie Bolojan, care a vrut să schimbe șefii liberalilor de la sectoarele 2, 3, 4 și 5 din București. Practic, Bolojan a fost atunci blocat la vot de unul dintre oamenii cu funcții importante din partid.

Coroborat cu mesajul de acum, înseamnă practic că Ilie Bolojan se mai poate baza cu certitudine pe un singur prim-vicepreședinte, este vorba despre Ciprian Ciucu. Ceilalți trei, Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc și Adrian Veștea, au poziții tot mai îndepărtate de șeful lor.

Reamintim că Parlamentul l-a demis marți, 5 mai, pe premierul Ilie Bolojan, prin moțiune de cenzură, și odată cu el a picat întregul Guvern, după 11 luni de la învestire.

Au fost 281 de voturi pentru moțiunea de cenzură, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis premierul Florin Cîțu în octombrie 2021.

Mandatul lui Ilie Bolojan ca președinte al PNL expiră anul viitor, fiindcă, potrivit noului statut votat în iunie 2025, mandatul președintelui Partidului Național Liberal a fost redus de la 4 la 2 ani.