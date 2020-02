De Livia Lixandru,

„Inventează, nu am avut nimic (probleme de sănătate, n.r.). S-a spus că sunt desfigurat, că arăt rău. Dacă eu sunt apariție horror, vă arăt eu un coleg de-al meu. Eu mă țin de femei, să nu cad. Sunt bine, sunt atât de sănătos, ce mai inventați, măi oameni buni? Vă doresc ca la 83 de ani, cât am eu, să ajungeți și să arătați ca mine. Mă duc la înot, mă plimb, fac multe. Nu joc fotbal, din cauză că nu mai am aceeași condiție fizică, dar îmi place să asist la meciuri’, a mărturisit Florin Piersic, acesta potrivit Viva!

Actorul a depănat amintiri emoționante, la Antena Stars, legate de părinții săi, pe care i-a trimis, în urmă cu mulți ani să viziteze locurile sfinte din Ierusalim. Părinții actorului au intrat într-un magazin unde se vorbea limba română pentru a-i cumpăra fiului lor material pentru o cămașă.

Nu mică le-a fost surpriza când au constatat, stând de vorbă cu proprietarul magazinului, că respectivul este un mare fan al lui Florin Piersic. Răspunsul israelianului i-a emoționat: „Sunteți mama lui Florin Piersic?!?! Am plâns cu el, am râs cu el, câte cămăși vreți, atâtea vă dăm!’.

„Cel mai mare regret al meu ar fi că trece timpul. Sufăr pentru cei care nu mai sunt în jurul meu. Mi-am iubit foarte mult colegii. De fapt, iubit e puțin spus. I-am adorat! Actori, regizori, actrițe, realizatori de televiziune… Îmi place să-i urmăresc și realizez că, încet încet, vine altă generație”, a mai spus Florin Piersic.

Recomandări Țeapă de sute de milioane euro. Cum a păcălit o firmă românească guvernul din Tanzania. Unul din angajații firmei a lucrat la Ministerul Justiției din România unde ar fi măsluit o licitație

„Recent, m-am întors din Țara Sfântă, unde am avut două spectacole, datorită unei doamne cu care mă știu de 33 de ani. N-am cuvinte să vă spun cât de bine am fost primit acolo și ce s-a întâmplat cu mine, cu mintea mea și cu sufletul meu.

Este dificil să mă deplasez spre aceste spectacole ale mele, dar îmi face foarte mare plăcere și mă emoționează primirea pe care mi-o face publicul.’, a povestit Florin Piersic într-un interviu la „Agenția VIP”, potrivit sursei citate.

Citeşte şi:

Premiile Oscar 2020 | Un film sud-coreean, marele câștigător la Oscar. Parasite, cel mai premiat film al galei

Epidemia de coronavirus | Peste 900 de persoane au murit. Un nou record negru privind decesele înregistrate în 24 de ore

Adriana Nedelea LA FIX | Filmul care a scris istorie la Oscar. CTP, despre Parasite: „Este ceva între râs, plâns, cădere pe gânduri”

GSP.RO Cine e bărbatul care a bătut-o pe Daniela Crudu. Motivul pentru care iubitul vedetei TV a primit interdicție 5 zile

HOROSCOP Horoscop 10 februarie 2020. Scorpionii pot face multe lucruri bune astăzi