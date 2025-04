Sâmbătă, Vance s-a întâlnit cu secretarul de stat al Vaticanului și secretarul pentru relațiile cu statele și organizațiile internaționale.

Într-o declarație, Vaticanul a descris, sâmbătă, „discuții cordiale” care au afirmat „relații bilaterale existente bune” și un „angajament comun” de a proteja libertatea de religie.

Duminică, JD Vance a transmis un mesaj după decesul Papei Francisc: „Tocmai am aflat de moartea Papei Francisc. Inima mea este alături de milioanele de creștini din întreaga lume care l-au iubit”, a scris vicepreședintele SUA, JD Vance, pe platforma X, la o zi după ce a fost primit de Papa la Vatican.

I just learned of the passing of Pope Francis. My heart goes out to the millions of Christians all over the world who loved him.



I was happy to see him yesterday, though he was obviously very ill. But Ill always remember him for the below homily he gave in the very early days…