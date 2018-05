”După 40 de zile de la Slăvitul Praznic al Învierii, am prăznuit Înălțarea la Cer a Mântuitorului și după alte zece zile prăznuim Pogorârea Sfântului Duh. Întotdeauna această sărbătoare, Pogorârea Sfântului Duh, cade într-o zi de Duminică așa cum se întâmplă și cu măritul parznic al Învierii Domnului. La 50 de zile de la Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, nu întâmplător i se spune și Cincizecimea creștină, adică Pogorârea Sfântului Duh peste sfinții apostoli, care astfel primesc viață, primesc lumină din lumină, binecuvântare aleasă, primesc de fapt pe mângâietorul, promis de către Domnul și Mântuitorul Iisus Hirstos” a spus părintele Cărămizaru.

Pogorârea Duhului Sfânt marchează întemeierea Bisericii lui Hristos în chip văzut

Apostolii au fost pregătiți pentru acest eveniment al Pogorârii Duhului Sfânt, care marchează, de fapt, întemeierea Bisericii lui Hristos în chip văzut.

”Mai înainte le spune, pregătindu-i pentru acest eveniment cosmic atât de important, luați Duh Sfânt, cărora le veți ierta păcatelele le vor fi iertate și cărora le veți ține, ținute vor fi! Iată, această putere, această responsabilitate imensă este dată unor simpli pescari, în căderi și urcurșuri căliți și prea smeriți, pentru că întru smerenie primesc ei pe Duhul Sfânt, cel de viață dătător. Acest eveniment, prin pogorârea Sfântului Duh sub chipul limbilor de foc peste cei aleși ca să propovăduiască până la marginile pământului cuvântul adevărui, marchează, de fapt, întemeierea Bisericii Domnului Iisus Hristos pe acest pământ , în chip văzut, pentru că în chip nevăzut, spiritual Mântuitorul își întemeiază Biserica pe Crucea Golgotei, atunci când cu sângele său sfânt spală păcatele și întinăciunea întregii lumi”, a mai spus patrohul Bisericii Sfântul Gheorghe.

Așadar, astfel este marcat în chip binecuvântat sărbătoarea Cincizecimii care are consistența ei spritituală atât de importantă.

”Marcăm astfel această sărbătoare care are consistența ei spritituală atât de importantă și trebuie s-o trecem prin filtrul minții, dar mai ales prin filtrul inimii noastre pentru a înțelege sensul și consensul spiritual al credinței. și trebuie s-o trecem prin filtrul minții, dar mai ales prin filtrul inimii noastre pentru a înțelege sensul și consensul spiritual al credinței”, a continuat părintele paroh, Emil.

Luni este părznuită Sfânta Treime

”A doua zi, luni, în prăznuim pe Dumnezeu, este ziua lui Dumnezeu în treime slăvit, Sfânta treime. Iată ce frumos, ce armonios se leagă Pogorârea Duhului Sfânt de ziua lui Dumnezeu cei în treime slăvit. Și acest popas duhovnicesc ne arată ai cui suntem și cui trebuie să ne închinăm , Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Așadar, rugam pe Duhul Sfânt cel de viață dătător ca să reverse bucurii, Harul lui Dumnezeu peste noi toți cei însemnați prin Taina Sfântului Botez, cu Crucea Domnului Iisus Hristos ca semn al mărturisirii noastre și al Binecuvântării. Și astfel, în credință multă să răspândim pacea pe care Duhul Sfânt o dă lumii acesteia, bunătatea, credința însoțite de facerile de bine ca în felul acesta fiind mărturisitori vrednici să ne câștigăm mântuirea”, a conchis parohul Bisericii de la „kilometrul zero”.

