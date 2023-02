„L-am asigurat pe președintele Volodimir Zelenski de toată susținerea noastră. România a sprijinit puternic Ucraina începând din prima zi a războiului declanșat de Rusia și va continua să ajute atât timp cât va fi nevoie. Uniunea Europeană rămâne unită și solidară cu poporul ucrainean!”, a precizat Klaus Iohannis.

Potrivit șeful statului român, prezenţa preşedintelui Ucrainei Volodimir Zelenski la reuniunea Consiliului European, „este un semn al angajamentului şi sprijinului puternic european pentru Ucraina şi poporul său”.

The presence of President @ZelenskyyUa today at #EUCO 🇪🇺 is a sign of our European commitment and strong support for 🇺🇦 and its people. I reiterated 🇷🇴 multifaceted support, for as long as it takes. pic.twitter.com/QFYckWulhx