Meșterii populari din Botoșani care fac păpuși Sofia Vicoveanca, preoți și pompieri. „Mă roagă oamenii să le fac să semene cu ei”

Georgeta Silion, în vârstă de 65 de ani, și soțul ei, Dumitru, în vârstă de 73 de ani, veniți din satul Tocileni, comuna Stăuceni, județul Botoșani, confecționează păpuși din ceramică și lemn. Ele întruchipează oameni ai satului, preoți, lăutari, învățători. Majoritatea sunt îmbrăcate în straie populare din zona Moldovei.

La final de februarie și-au expus „mărțișoarele” în cadrul unui Târg de Mărțișor din Botoșani. La stand, Georgeta ne vorbește despre lucrările sale „unice în România, făcute manual, din argilă”.

Georgeta Silion și soțul ei, Dumitru, confecționează păpuși din ceramică și lemn

„L-am făcut și pe preotul Calistrat, de la Iași. Enormă a fost bucuria când o primit de la mine păpușa aceea”, mărturisește Georgeta Silion. Acum, pe tarabă, are la vânzare și un preot care spovedește o credincioasă. Prețul păpușilor variază între 100 și 200 de lei.

O păpușă costă între 100 și 200 de lei

Recomandări CORESPONDENȚĂ DIN BELARUS. Cum arată viața de zi cu zi în Minsk, după cinci valuri de sancțiuni economice ale Occidentului

Atrage atenția și o păpușă care seamănă leit cu cântăreața de muzică populară Sofia Vicoveanca. „Dacă dumneavoastră așa o vedeți… ea este”, se amuză botoșăneanca.

O păpușă seamănă leit cu cântăreața de muzică populară Sofia Vicoveanca

„Tot ce vedeți e făcut de mâna mea. Hainele sunt brodate. Știți cât timp îți ia ca să faci o cămășuță, o bluzică?! Câteva zile”, ne explică femeia. „E o treabă tare migăloasă.”

S-a apucat de păpuși abia la pensie

Georgeta Silion a lucrat toată viața la o fabrică de confecții din Botoșani. Mai exact până acum un deceniu, când a trebuit să se pensioneze, după cum povestește. Deși avea înclinație și talent de mică, de păpuși s-a apucat abia după ce a ieșit la pensie.

„Pe mama o moștenesc, Dumnezeu s-o ierte. Ea picta – pe pereți, pe pânză – ieșeau lucruri deosebite din mâna ei, niște flori de o frumusețe rară. Și eu am avut înclinație de mică, dar de păpuși m-am apucat abia la pensie. Prima dată am făcut niște păpuși îmbrăcate în straie populare, pe care le agățam pe pereți. Apoi, încet, încet, am evoluat și am reușit să le fac mai complexe”, spune femeia.

Recomandări INVESTIGAȚIE. La peste doi ani după ce Virgil Popescu și Gabriel Țuțu au făcut campanie electorală cu o viitoare fabrică de armament, locul e groapă de gunoi

Georgeta s-a apucat de făcut păpuși după ce a ieșit la pensie

„Eu cred că toată lumea are câte un talent, numai că trebuie să-l descoperi și să te apuci de el”, e convinsă doamna Georgeta. „Haideți, că m-ați lăsat fără grai!”, îi spune o trecătoare.

„Soțul, deși nu e aici acum, e mai talentat decât mine”, continuă, cu modestie, botoșăneanca.

„Din păcate, nu prea am timp să fac mai multe. Mă roagă oamenii să le fac păpuși care să semene cu ei, dar pe unii îi mai și refuz. De exemplu, mi-o cerut un pompier să-i fac o păpușă. I-am făcut, da am zis că gata, mă opresc! A fost prea greu pentru mine. Am mai făcut unul să-l am și la târg. Și polițaii mi-au cerut!” Georgeta Silion, meșter popular:

Păpuși realizate de Georgeta

Pe cine n-a putut să refuze? O preoteasă din Satu Mare, care, impresionată de talentul meșterului, i-a cerut să-i confecționeze două păpuși după chipul și asemănarea ei și a soțului. „A vrut să-i facă o surpriză preotului. Tare m-a mai rugat. I-am zis că un singur lucru nu fac, nu trimit cu transport, nu vreau să se strice păpușile pe drum. O zis că vine personal să le ia.”

Recomandări Ce nume putea primi un robot al Guvernului României de 1 Martie? Doar nu un nume de femeie

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

GSP.RO "Mi-au spus că nu este menit să fiu aici, că nu este un job pentru fete". Acum Ana Dumbravă este numărul 1 în lume!

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Codrin Ștefănescu, prima declaraţie despre BOALA de care suferă! 'Voi lupta cu moartea până la final'

Viva.ro Gestul făcut de văduva lui Mihai Șora la înmormântarea filosofului. Surpriză pentru toți cei prezenți

Observatornews.ro Scandal după un anunţ de angajare al IKEA: Candidaţii se plâng că li s-au oferit 1.800 de lei pe lună. Reacţia companiei

Știrileprotv.ro Urmașul lui Otoniel, temutul baron al drogurilor din Columbia, a murit. Trupul lui Siopas a fost găsit pe stradă | VIDEO

FANATIK.RO Cine a fost brașoveanul care și-a dat foc pe pârtia Bradul, în semn de protest față de regimul comunist. Povestea impresionantă a lui Liviu Corneliu Babeș

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 2 martie 2023. Racii au parte de o zi foarte bună, conjuncturile evoluează spre o soluție favorabilă lor, în special pe plan social

PUBLICITATE Laboratoarele REGINA MARIA: Ce analize se recomandă pacienților bariatrici