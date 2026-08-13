Familia circula în Franța cu trei mașini

Familia călătorea prin Franța cu trei mașini și, potrivit presei locale, reușea în mod repetat să treacă de punctele de taxare fără să plătească, relatează publicația Blic, parte a grupului Ringier.

Iar metoda era simplă. La stația de taxare, unul dintre membrii familiei cobora din mașină, ridica bariera și permitea trecerea celor trei autoturisme. Ulterior, acesta revenea în propria mașină. Schema a funcționat până când un operator de pe autostrada A36 a observat că același tipar se repeta pe tronsonul său.

Metoda prin care o familie de turiști a fentat taxele de autostradă din Franța luni bune. Când au fost prinși, au avut de plătit 3.000 de euro
Imagine generată cu AI

Poliția i-a urmărit până la următoarea stație de taxare

După ce au fost sesizați, polițiștii francezi au supravegheat următoarea stație de taxare, unde au observat din nou aceeași metodă. „O persoană a coborât dintr-una dintre cele trei mașini, a ridicat bariera pentru a permite trecerea vehiculelor, apoi s-a întors în autoturism”, au transmis surse din poliția locală.

Cetățenii britanici au fost opriți la scurt timp, în apropiere de Besançon. Verificările au arătat că, în urma călătoriilor efectuate mai multe luni, familia acumulase taxe de autostradă neachitate în valoare de aproximativ 3.000 de euro, sumă pe care au achitat-o în aceeași zi.

Franța schimbă sistemul de plată a taxelor de autostradă

Incidentul are loc într-un moment în care Franța trece treptat la sistemul electronic de taxare, fără stații și bariere clasice. Sistemul, cunoscut drept „flux liber”, permite vehiculelor să circule fără să oprească. Trecerea este înregistrată cu ajutorul camerelor și al altor sisteme electronice.

Autostrada A14 a trecut la acest sistem în iunie 2024, iar pe tronsonul A13 dintre Paris și Normandia eliminarea stațiilor clasice de taxare a fost finalizată până în martie 2025.

Noul sistem permite fluidizarea traficului, dar creează în același timp noi oportunități pentru șoferii care încearcă să evite plata taxelor. Autoritățile franceze au raportat în ultimii ani mai multe metode prin care șoferii au încercat să ocolească sistemul.

Familia britanică nu este singura care a încercat să evite plata taxei pe autostrada A36.

Anterior, pe aceeași șosea, autoritățile au identificat un șofer care, timp de mai multe luni, trecea prin stațiile de taxare imediat în spatele unui alt vehicul.

Camerele au înregistrat trecerile, iar suma neachitată a crescut în timp până la 9.000 de euro.

La sfârșitul lunii mai, tot în Franța, un șofer britanic a fost condamnat de Tribunalul din Bonneville, după ce a circulat de 252 de ori pe autostrăzile din Haute-Savoie fără să achite taxa de drum. Bărbatul a fost obligat să plătească 12.600 de euro, la care s-au adăugat o amendă și 4 luni de închisoare cu suspendare.

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