Echipa din Gruia trece printr-o perioadă foarte grea, are grave probleme financiare și s-a despărțit de antrenorul Antonio Folha după rușinea din cupele europene, locul lui fiind luat temporar de George Ciorceri, care asigură interimatul în prezent.

Între cele două meciuri cu Tromso din Conference League, CFR Cluj ar fi trebuit să joace în Liga 1 cu Universitatea Cluj, însă meciul de luni a fost reprogramat pentru data de 8 octombrie 2026. Motivul a fost că echipa din Gruia are de făcut o deplasare foarte grea și lungă până în Norvegia.

Tromso – CFR Cluj se vede pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2

Meciul retur dintre Tromso și CFR Cluj din Conference League se joacă pe 13 august 2026, de la ora 20.00, și este transmis în direct de Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Pentru a spera la o calificare miraculoasă, CFR Cluj trebuie să învingă la o diferență de cinci goluri, iar meciul va ajunge în prelungiri, sau la o diferență mai mare de șase goluri, astfel partida să se termine după 90 de minute. În urma oricărui alt rezultat, echipa românească este eliminată din cupele europene.

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