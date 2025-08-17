Cum funcționează metoda „îmbrățișării”

Metoda „îmbrățișării” devine tot mai frecventă, iar poliția avertizează cetățenii să fie vigilenți.

Poliția Suceava a explicat cum acționează hoții: „Infractorii se dau drept cunoştinţe vechi, te abordează prietenos şi te iau «cu bucurie» în braţe. În timp ce te simţi flatat sau confuz, îţi pot fura portofelul, telefonul sau alte bunuri din buzunare”, potrivit News.

Această tactică profită de momentul de surpriză și confuzie al victimei.

Un bărbat din Suceava a rămas fără telefon

Asta a pățit și un bărbat de 39 ani, din municipiul Suceava. În cursul după amiezii, el a mers cu un prieten la un bar de pe raza oraşului, unde a consumat alcool.

Bărbatul se afla în stația de autobuz de pe strada Jean Bart, lângă gară, în jurul orei 18.00. Un necunoscut s-a apropiat de el și l-a îmbrățișat de mai multe ori «prietenește». După plecarea străinului, bărbatul și-a dat seama că îi lipsea unul dintre cele două telefoane mobile.

„Imediat a verificat zona unde se afla, apelând telefonul pe care nu-l găsea şi care suna, însă nu l-a mai găsit, motiv pentru care consideră că telefonul i-a fost sustras de bărbatul care l-a abordat în staţie”, informează Poliţia Suceava.

Valoarea dispozitivului furat este estimată la 1200 lei. În urma reclamației, poliția a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de furt.

Cum să te protejezi de metoda „îmbrățișării”

Pentru a nu deveni victime ale acestei metode de furt, poliția sfătuiește cetățenii:

Să păstreze distanța față de persoanele necunoscute care încearcă să îi îmbrățișeze.

Să nu țină obiecte de valoare în buzunarele exterioare sau în genți nesecurizate.

Să fie vigilenți în spații aglomerate precum piețe, zone comerciale sau gări.

