Patru bărbați au fost reținuți pe 28 ianuarie de către polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Cluj-Napoca – Compartimentul Investigații Criminale. Indivizii fac parte dintr-o grupare suspectată de comiterea unui furt calificat. Cei 4 bărbați, cu vârste cuprinse între 19 și 41 de ani, domiciliați în județele Cluj și Mureș, au fost reținuți pentru 24 de ore.

Conform anchetatorilor, pe 20 octombrie 2025, doi dintre suspecți ar fi pătruns fără drept într-un imobil din municipiul Cluj-Napoca, profitând de vârsta înaintată a victimei, un bărbat de 89 de ani.

Bătrânul a fost păcălit de cei doi că un porumbel, care le-ar aparține, ar fi rămas blocat în podul imobilului acestuia. În același timp, ceilalți doi suspecți ar fi asigurat supravegherea zonei și sprijinul acestora pentru a da lovitura.

În câteva secunde, din interiorul locuinței, hoții au sustras suma de 40.000 de lei, precum și bijuterii din aur, aparținând unei femei care nu se afla la domiciliu în momentul comiterii faptei, prejudiciul total fiind de 52.000 de lei.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate, cei 4 bărbați care l-au jefuit pe bătrân au fost identificați, iar prejudiciul cauzat a fost recuperat integral.

