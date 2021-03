Fostul premier Ludovic Orban, 57 de ani, acum președinte al Camerei Deputaților, a fost surprins de multe ori dansând și cântând la chitară. Sunt pasiunile lui încă din tinerețe, a făcut studii ca să atingă performanța, iar în emisiunea lui Denise Rifai a vorbit despre asta.

„Am fost surprins pe camerele de filmat dansând pentru că am participat la diferite evenimente. Eu nu dansez ca să mă filmeze cineva, să mă vadă cum dansez, o fac să mă simt bine. Nu fac parte dintre politicienii care bifează diferite chestiuni la cererea consultanților”, a declarat deputatul.

Eu am făcut dansuri populare, am fost câteva luni, puțină lume știe despre mine lucrul asta. Știu cântece populare din toate zonele țării. Pe unii, care mă acuzau că sunt maghiar, i-aș provoca la un concurs de cântece populare autentice din diverse zone ale țării. Am învățat tango, vals, dansul e o formă de socializare, de comunicare – meneaito de exemplu. Ludovic Orban:

Copil fiind, actualul lider al liberalilor spune că mergea cu familia la operă, operetă, concerte simfonice, iar tatăl său, meloman declarat, interpreta arii celebre.

Elevul Orban, împreună cu doi colegi, a înființat în liceu trupa Bachus, apoi, în facultate, a fost membru al trupei rock Proiect.

Se știe apetența politicianului pentru cântatul la chitară. A urcat pe scenă cu Nicu Covaci și a interpretat alături de el o melodie a trupei Phoenix.

„Mi-ar fi plăcut să am o carieră în muzică. Am luat decizia să învăț la chitară. Îl aveam pe profesorul Sebeșan, care era și de muzică, și de sport, el ne-a îndrumat spre cariera muzicală. Fratele meu, Leonard, avea voce mai bună, a participat la concursuri. Am studiat la Școala Populară de Artă, dar nu prea mi-a plăcut, n-am stat mult, pentru că aveam un profesor care-mi dădea cu o nuielușă peste degete când greșeam acordul, așa că am devenit autodidact”, a povestit Orban.

Politicianul a declinat propunerea lui Denise Rifai de a cânta în cadrul emisiunii.

