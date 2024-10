În cursul nopții, prietenul și partenerul său din legendara trupă Splendid, Gérard Jugnot, a postat un mesaj pe Instagram în care a scris: „Al naibii Michel… Ce ne-ai făcut…”. Primăvara trecută, cei doi s-au reunit pentru o ședință foto de excepție, pentru a sărbători cea de-a 75-a aniversare a revistei Paris Match. Împreună, ei au făcut dezvăluiri despre carierele lor.

A fost o ocazie bună pentru Michel Blanc să vorbească despre unul dintre cele mai cunoscute roluri ale sale, cel al lui Jean-Claude din „Les Bronzés”. Aceasta este problema”, spunea Michel Blanc. „La acea vreme, scriam personaje care ne erau destul de apropiate. Jean-Claude Dusse era clar pentru mine, nu Thierry Lhermitte.

Mi-a fost foarte repede teamă că oamenii mă vor asocia cu el pentru tot restul vieții mele”, mărturisea el. „Papy fait de la résistance”, „Viens chez moi, j’habite chez une copine”, „Marche à l’ombre”, „Embrassez qui vous voudrez”, sunt doar câteva dintre filmele în care actorul a jucat.

Apreciat de public, el a fost, de asemenea, onorat de industrie în mai multe rânduri, câștigând Premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul de Film de la Cannes în 1986 pentru „Tenue de Soirée”, și Premiul pentru scenariu la același festival în 1994 pentru „Grosse Fatigue”. De asemenea, în 2012, a câștigat César-ul pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru „L’Exercice de l’État”.

Recomandări Apropiați ai fostului președinte prorus Igor Dodon, urmăriți penal și conectați cu Moscova, fac afaceri de milioane de euro în România EXCLUSIV

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Mesajul Medeei Marinescu după ce Michel Blanc a murit

Regretatul Michel Blanc a jucat și în filmul „Je vous trouve très beau” alături de Medeea Marinescu. După anunțul trist al morții actorului, vedeta a reacționat într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

„Michel Blanc. Nu am apucat să îi spun cât de mult a însemnat pentru mine întâlnirea cu el. Cu câtă delicatețe s-a purtat cu partenera lui din acel film, cu toți cei de pe platou. Ce actor minunat, atât de subtil, de fin în a-și creiona orice rol. Un actor inteligent, și cultivat, un fin observator a tot ceea ce se petrecea în jurul lui pe platoul de filmare, de o mare modestie și o nobilă discreție.

Recomandări Îşi va împlini Netanyahu visul de a atrage Statele Unite într-un război cu Iranul?

Mi-a fost un minunat partener de filmare( m-a aparat, atunci când a fost cazul, mi-a arătat ce înseamnă încredere și generozitate). Am sperat mereu că am să îl reîntâlnesc și am să îi spun toate astea și, dacă nu reușeam s-o fac așa cum trebuie în franceză mea deficitară, să îi spun măcar atât, ceva ce cred din adâncul sufletului: Michel, Je vous trouve tres beau! Drum lin, dragul meu, Michel Blanc”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News