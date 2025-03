Pe Ana Ularu o întâlnim destul de rar în România, căci cele mai multe filme ale ei sunt internaționale, așa că mai mereu este pe drumuri. Atunci când nu filmează, își dedică timpul familiei, dar reușește să ajungă și la câteva evenimente mondene. Profitând de prezența ei, am vrut să aflăm câtă muncă este în spatele scenelor de acțiune și dacă lucrează sau nu cu vreo dublură. Ana Ularu a mărturisit în exclusivitate pentru Libertatea.ro că iși dorește să facă singură toate cascadoriile și că acceptă o dublură doar atunci când regizorul este de părere că sunt mult prea periculoase pentru cineva fără o mare experiență.

„În cea mai mare parte, da, eu fac cascadoriile. Dar în Inferno am avut șansa de a lucra cu două cascadoare pentru că cerințele lumii cinematografice sunt altele. Am avut o minunată cascadoare franțuzoaică pentru toate scenele de motor și pe Lucy, cascadoarea engleză pentru celelalte”, a povestit Ana Ularu pentru Libertatea, completând că se și simte în largul ei atunci când are de interpretat astfel de scene. „Toate scenele de luptă le fac eu și aproape tot ce nu implică niște cheltuieli uriașe pentru asigurările filmelor, eu fac. Îmi place foarte mult pe de-o parte pentru că sunt un om foarte activ și, Slavă Domnului, foarte bine așezată în propriul corp și atunci prefer să fac lucrurile astea singură. Pentru că nimeni nu aleargă cum alerg eu, nimeni nu se cațără cum mă cațăr eu, și cumva așa simt că „rimez”, că sunt consistentă cu personajul pe care l-am creat”.