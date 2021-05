Michelle Obama a dezvăluit pentru prima dată că s-a confruntat cu „o formă minoră de depresie” în august 2020, din cauza pandemiei, a inegalității rasiale și a fostului președintelui Donald Trump.

În emisiunea ”The Late Show with Stephen Colbert”, ea a mărturisit cum a reușit să facă faţă acestei probleme „foarte frecventă în general, dar mai ales anul acesta”.

”La 57 de ani, ştiu că acest lucru este adevărat. Pe parcursul vieţii adulte, îţi dezvolţi propriile instrumente şi, în cazul meu, acestea sunt oprirea zgomotului care este supărător”, a adăugat fosta primă doamnă.

Soția fostului președinte SUA Barack Obama a explicat că ia o pauză și din a citi știrile, întrucât ”îi alimentează anxietatea”.

”Am făcut acest lucru ca primă doamnă. Erau momente în care pur şi simplu nu am putut auzi veştile despre ţara pe care am servit-o. Pentru că sunt conştientă că ştirile nu reflectă în totalitate ceea ce este ţara. Mă retrag. Mă înconjur de lucruri care mă fac să simt bine: familie, prieteni, plimbări, mişcare”, a mai spus Michelle Obama.

Michelle Obama a reconoscut că depune eforturi pentru a nu se complace într-o stare negativă.

Faptul de a avea un program, chiar şi în carantină, a fost ceva ce am făcut. În fiecare zi, m-am trezit, am făcut duş, am făcut mişcare, m-am îmbrăcat. Nu a trecut o zi în care să nu fac acest lucru, pentru că doar acţiunea te scoate din depresie.

