Viața printre 250 de familii de albine. Povestea lui Gheorghe Apetrei, omul care aduce mierea pe mesele românilor

Târgul Național al Mierii a avut loc în weekend la București, unde l-am întâlnit și pe Gheorghe Apetrei, unul dintre apicultorii care au venit la evenimentul de pe platforma apicolă din Băneasa cu sute de borcane de miere din județul Neamț.

În fața standului cu numărul 10 era cea mai mare aglomerație din târg. Printre mirosul grătarului de mici din spatele tarabelor, mierea rămânea principalul subiect al evenimentului organizat în cartierul de nord al Bucureștiului. Iar domnul Gheorghe avea deja clienții săi.

„Merge și educația! Fac unii pe nebunii, doar”

„Bună ziua, din ce pot să gust?”, întreabă un puști de 10-11 ani. „Din ce vrei tu, dragule! Uite aici bețișoare. Ia-le pe rând”, vine răspunsul comerciantului.

„Sunt profesor de 27 de ani și directorul Colegiului Tehnic Ion Creangă din Târgu Neamț”, continuă el. „Dacă nu mai merge cu educația, măcar v-ați reprofilat pe miere”, răspunde cineva din public gustând o miere de tei.

Domnul Gheorghe nu stă mult pe gânduri: „Merge și educația! Fac unii pe nebunii, doar”.

„Domnule Genuțu, trăiți! Două de tei la 40 de lei și unul de rapiță pentru bătrână!”, sună comanda care pune pe pauză discuția despre școală.

Stupina familiei Apetrei are în grijă peste 250 de familii de albine

Prețurile? Între 20 și 40 de lei borcanul, în funcție de mărime și sortiment. Dar cum sună povestea domnului Apetrei? Clienții săi îl cunosc drept Genuțu. Tatăl său a avut peste 150 de familii de albine.

„Copilăria am petrecut-o printre salcâmi și tei. Tot timpul tata era printre albine. În Insula Mare a Brăilei, tata avea albinele în lanurile de floarea-soarelui”, le povestește oamenilor adunați să guste din miere.

În prezent, stupina familiei Apetrei are peste 250 de familii de albine.

„Totul a început acum patru generații, când familia noastră a adus în curte primul roi de albine. De atunci și până în prezent ne străduim să oferim clienților noștri cele mai calitative produse apicole la prețuri avantajoase”, transmit comercianții veniți special la București pentru târg.

„Apicultură am făcut toată viața mea și asta o să fac mereu”

„Albinele au făcut parte din viața mea din momentul în care m-am născut. Îmi aduc aminte de prima albină care m-a înțepat când aveam 3 ani”, îi spune domnul Apetrei unui puștan care mănâncă cu poftă dintr-un borcan mare de miere.

„Chiar dacă piața a devenit aglomerată, e loc pentru toată lumea. Apicultură am făcut toată viața mea și asta o să fac mereu. E modul meu de viață, e pasiunea mea numărul unu. N-am ce să fac”, continuă el.

„Când nu sunt la școală, sunt la albine. Când nu sunt la albine, sunt cu familia. De multe ori mergem împreună cu camionul cu albine, le ducem în zone speciale. Nu e chiar simplu să fii apicultor. E multă muncă, dar pasiunea ne ține în viață”, adaugă.

„50 de lei, ofertă specială pentru dumneavoastră”

Între timp, a sosit o altă comandă de trei borcane de Tartinel: „Două de aronia și unul de fructul pasiunii”. „50 de lei, ofertă specială pentru dumneavoastră”, spune Genuțu. Borcănelele cu reducere se vând cu 20 de lei la târg. Dar ce este Tartinel?

Lumea se oprește și gustă din produsele familiei Apetrei. Foto: Libertatea

„Un produs special, evident pe bază de miere. O cremă tartinabilă care se poate consuma și de sine stătătoare. Dulceața mierii face diferența, apoi ea primește diferite gusturi: aronia, cireșe, caise, cătină, fructul pasiunii, căpșune, scorțișoară…”, explică domnul Apetrei.

La 25 de lei se vinde doar borcănelul cu spirulină. „Este de culoare verzuie, dar specială. Este foarte bogată în nutrienți, un adevărat medicament pentru sănătate. Întărește imunitatea și oferă un boost de energie perfect într-o linguriță”, completează el.

„Trebuie să ieșim cu ceva diferit pe piață! Trebuie să facem diferența. Cremele noastre sunt alegerea ideală pentru un mic dejun hrănitor, o gustare sănătoasă sau un desert rapid”, încheie domnul Apetrei.

Vinde și lumânări, și figurine din ceară

Pe lângă sutele de borcane de miere cu care au venit în târgul de la București, cei din familia Apetrei comercializează și tot felul de obiecte din ceară. De la simple lumânări cu modele, la figurine cu sfinți și personaje biblice.

Prețurile sunt de până în zece lei, doar cele mai complexe și complicate lucrări pot ajunge la peste o sută de lei. Vorbim aici de o iesle cu mai aproape zece obiecte de ceară, sculptate manual.

„Un aranjament decorativ perfect pentru masa de sărbători, reproducând într-o manieră artistică scena nașterii lui Hristos”, sună prezentarea. Pentru un astfel de aranjament prețul este de 120 de lei.

Profesor, apicultor și consilier local

Pe lângă funcția de director al liceului din Târgu Neamț, domnul Apetrei este și consilier local, de la alegerile din 2023.

A mai fost, în trecut, consilier local în comuna Grumăzești, fiind coordonator și manager de proiecte cu finanțare europeană. Este recunoscut drept expert în dezvoltare durabilă, educație, agricultură și mediu.

Obiectivele sale în consiliul local din Târgu Neamț le-a făcut cunoscute încă de la preluarea mandatului: „Transparentizarea cheltuielilor publice, prioritizarea investițiilor, dezvoltarea infrastructurii (parcări, trafic), stimularea mediului privat, construcția de cantine școlare și înființarea unui birou unic pentru relația cu cetățenii”.

