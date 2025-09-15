„Polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Arad au depistat în gara CFR Arad un bărbat de 24 de ani, din Șilindia, care ar fi sustras un troller din incinta gării, iar când a fost interceptat de către agenții de securitate, acesta a devenit agresiv”, a transmis Poliția.

Potrivit informațiilor Libertatea, tânărul de 24 de ani este Mihai-Alexandru Dincă, nepotul lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal condamnat în 2023 la închisoare 30 de ani pentru răpirea şi uciderea în 2019 a două adolescente, Alexandra Măceşanu şi Luiza Melencu.

După furt, persoanele care au văzut ce s-a întâmplat au început să strige, iar agenții de pază l-au oprit pe platoul gării, moment în care tânărul a devenit violent și a adresat amenințări, au precizat sursele citate pentru Libertatea.

Pentru a-l tempera, un paznic a folosit spray iritant-lacrimogen. Apoi, când i-a văzut pe polițiști venind, nepotul lui Dincă a fugit, dar a fost urmărit, imobilizat și încătușat la aproximativ 150 de metri de gara din Arad, conform surselor citate.

Ulterior, a fost reținut pentru 24 de ore pentru furt şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Acum este în sediul IPJ Arad, iar prejudiciul, în valoare de 1.000 de lei, a fost recuperat.

