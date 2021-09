Mihai Goţiu precizează că, în urmă cu două săptămâni, pe 1 septembrie, Mirel Palada a achitat și daunele morale (în lei, la cursul BNR), și cheltuielile de judecată, în valoare totală de 27.000 de lei.

„GATA! După aproape 4 (patru) ani s-a închis definitiv procesul cu Mirel Palada. Facebook mi-a amintit că, astăzi, se împlinesc fix patru ani de când am fost lovit, în platoul televiziunii B1 TV, de Mirel Palada, în pauza unei emisiuni. Așa cum am promis public, am refuzat «soluția» împăcării părților și am mers cu procesul penal până la capăt”, a scris Mihai Goţiu, pe Facebook.

În primă instanță, în decembrie anul trecut, Mirel Palada a fost condamnat la 9 luni de închisoare cu amânarea executării pedepsei, la plata unor daune morale în valoare de 5.000 de euro și a cheltuielilor de judecată. În urma apelului, în luna mai a acestui an, condamnarea penală a lui Palada a fost redusă la 6 luni. Dar tot #penal rămâne! În fine, în urmă cu două săptămâni, pe 1 septembrie, Mirel Palada a achitat și daunele morale (în lei, la cursul BNR), și cheltuielile de judecată. Mihai Goţiu:

„De ce a fost nevoie să treacă atâta timp pentru a finaliza un proces de loviri, în care existau înregistrări video și martori, mi-e greu să înțeleg. Mai avem multe lucruri de schimbat și îmbunătățit în țara asta. Până una alta (și până la reabilitare), de-l întâlniți pe Mirel Palada prin vreun studio de televiziune ori pe stradă, să știți că e penal cu patalama”, a mai scris fostul senator USR.

Fostul purtător de cuvânt al Guvernului Ponta, Mirel Palada, l-a agresat fizic pe Mihai Goţiu în 2017, în pauza unei emisiuni de la B1 TV. Dosarul a fost trimis în instanță de procurori în luna mai 2020, la mai bine de doi ani după incident.

