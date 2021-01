Mihai Goţiu precizează că „procurorii s-au apucat de lucru în dosarul pe care l-am făcut «cadou de Crăciun» hoților de păduri și susținătorilor lor”.

„Săptămâna asta am fost sunat de la DNA Târgu Mureș, iar joi mă voi duce să depun mărturie în dosarul tăierilor ilegale de păduri din Munții Gurghiului. E unul dintre cazurile pe care le urmăresc încă din 2018, când am depus primele interpelări și sesizări oficiale legate de tăierile de păduri de pe raza Direcției Silvice Mureș, și în care, anul trecut, am făcut mai multe documentări pe teren”, a anunţat Mihai Goţiu pe pagina de Facebook.

Fostul senator susţine că a depus mai multe documente la DNA, după ce anchetele Gărzii Forestiere şi Romsilva s-au soldat cu sancțiuni derizorii, iar o parte a rezultatelor controalelor au fost mușamalizate.

În aceste condiții, la sfârșitul anului trecut, am sesizat direct procurorii anticorupție și le-am pus la dispoziție aproape 600 de pagini de documentație privitoare la tăierile ilegale de păduri din Mureș. Din punctul meu de vedere, consider că există indicii mai mult decât rezonabile pentru săvârșirea mai multor infracțiuni: abuz în serviciu; neglijență în serviciu; fals în acte și uz de fals; constituire de grup infracțional organizat. Mihai Goţiu:

„Pagubele aduse pădurii și serviciile nerealizate din cauza tăierilor ilegale de păduri sunt greu de cuantificat financiar, fiind posibil să fie mult mai mari decât cele menționate în controalele efectuate (în condițiile în care, în continuare, controalele neagă o parte a faptelor constatate, personal, pe teren). Oricât va dura, nu voi renunța la lupta pentru pădurile și mediul din România. Iar mai devreme ori mai târziu, responsabilii pentru dezastrul produs vor răspunde în fața legii”, mai spune Goţiu.

