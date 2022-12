Prin intermediul unei postări pe Facebook, prezentatorul de la radio a transmis că au făcut din „Crăciun acasă”. S-a pozat alături de soție, de Mara și Cezara, gemenele lor, și de mezina Roua într-un salon de spital.

„Anul ăsta nu am putut face Crăciunul acasă, dar am făcut din Crăciun…acasă. ? Prin ferestruica unui salon de spital intră, uneori, mai multă Lumină decât prin vitraliile unora dintre catedrale.

Sau, cum îmi spunea Părintele Necula în Ajunul Crăciunului, la telefon, tifonul pansamentelor absoarbe mai multă Lumină decât fațadele zgârie-norilor de sticlă. Crăciun cu Pace și Bine”, a transmis Mihai Morar.

În imagini se poate observa că fata cea mică poartă pijamale și mai multe jucării cu ea. Mihai Morar nu a precizat, însă, dacă soția a fost internată în spital cu Roua sau cu toate fiicele lor.

„Să credeți asta. Crăciunul face minuni, prin EL și prin oamenii buni. Le mulțumim pentru grijă și pentru sănătate. ? Vă îmbrățișăm. Și vă simțim. Nașterea Lui să vă fie Sfântă Bucurie!”, a mai dezvăluit prezentatorul.

Fanii lui de pe Facebook i-a transmis o mulțime de mesaje, toți i-au urat sănătate. „Sunteți minunați! Aceste pietre de încercare care pe moment par greu de dus, sunt o picătura in oceanul numit viața! „Sănătate bună”, cum zice băiețelul meu de vârsta Rouăi! (…)

Crăciun fericit și sărbători binecuvântate… Mă bucur că Rouă este bine…. Sănătate și Doamne ajută (…) Sărbători frumoase și binecuvântate. Crăciun fericit. Doamne ajuta. (…)

Sărbători binecuvântate cu pace în suflet și sănătate! Aveți grijă de voi! Pup un îngeraș zâmbărici care știe să treacă peste orice durere cu zâmbetul pe buze (…)

Am făcut anul trecut Crăciunul în spital. Mi – am îmbrăcat fetița in rochita roșie de catifea , am privit colindătorii pe fereastra spitalului și mi – am dat seama că Sărbătoarea Crăciunului se simte indiferent de loc. ❤ Sănătate si sărbători binecuvântate”, i-au scris următorii lui în mediul online

A lipsit de la concertul din Oradea

Zilele trecute, Mihai Morar ajunsese cu întreaga echipă la Oradea, unde au organizat Orașul Faptelor Bune, cu mai multe concerte caritabile.

Prezentatorul a fost nevoit să se întoarcă de urgență la București, din cauza unor probleme personale, după cum a anunțat Daniel Buzdugan, colegul lui. „Mihai Morar a trebuit să plece înapoi la București din cauza unei probleme de familie. Îl pomenim în rugăciune.

Doamne, ajută să se rezolve repede această problemuță și să se întoarcă aici, pentru că este sufletul Orașului Faptelor Bune. Eu am plâns mai devreme. Am zis că nu se poate așa ceva. Cum să începem Orașul Faptelor Bune și Mihai Morar să nu fie alături de noi? Îi dorim tot binele din lume familei lui”, a spus Buzdugan.

Și Mihai Morar a revenit apoi pe Facebook, unde a anunțat că nu va lua parte la marele eveniment organizat de Radio Zu. „Începe Orașul Faptelor Bune. Din păcate, fără mine.

Îmi pare rău, sunt cu toată ființa mea alături de dragii mei colegi de la Zu. Eu nu sunt, dar sunteți voi lângă ei, voi – oamenii buni, și veți face minuni împreună.

Chiar dacă radioul e toată lumea mea. FAMILIA E MAI MARE DECÂT TOATĂ LUMEA. Doamne-ajută! Dar și oamenii. Credeți în asta!”, a transmis el pe 16 decembrie.

