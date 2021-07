Mihai Tudose a fost invitatul ultimei ediții a “40 de întrebări cu Denise Rifai”, emisiune difuzată la Kanal D. Fost premier al țării, în perioada iunie 2017 – ianuarie 2018, un mandat scurt, dar plin de declarații și momente controversate, unul dintre cei mai influenți lideri PSD a vorbit despre detalii din viața sa politică.

„Au vrut să facă rău și din frustrare”

De cinci ori deputat în Parlamentul României, în prezent europarlamentar, Mihai Tudose a fost chestionat vizavi de imaginea ce i-a fost creată de către rivalii politici. ”Cine a încercat să vă creeze imaginea de alcoolic?”, l-a chestionat Denise Rifai.

„Eu am niște bănuieli, niște certitudini. Cei ce mă știu, inclusiv dumneavoastră, știți că nu beau și am fost la evenimente publice. Eu am văzut într-un studio de televiziune un om care s-a jurat că a băut cu mine două stile de whiskey la o masă. Eu cred că n-am băut 100 de grame de whiskey toată viața mea! Nu beau. Probabil, au scos aceste vorbe din dorința de a face rău, din frustrări”, a replicat politicianul.

Nu a dorit să fie premier în 2017

Fostul lider al PSD Liviu Dragnea a fost cel ce l-a convins pe Mihai Tudose să preia funcția de premier în vara 2017, după ce a fost demis Guvernul condus de Sorin Grindeanu.

Tudose a explicat în cadrul emisiunii că ar mai lua în calcul să accepte în viitor funcția de prim ministru, ”în anumite condiții”, dar vizavi de situația de acum 4 ani a declarat că a fost dus cu vorba.

„Eu nu mi-am dorit funcția. A fost o discuție de jumătate de oră cu domnul Dragnea. Eu i-am zis că mă mai gândesc. Am avut o discuție cu familia, le-am spus a lor mei că din momentul în care voi spune ”da” se va schimba viața noastră a tuturor. Și toți vom începe să aflăm lucruri noi despre noi, iar viața noastră liniștită va fi istorie. Am crezut în promisiunile domnului Dragnea, că nu se bagă, că Guvernul e guvern și partidul partid, lucru care nu funcționat după două săptămâni”, a mărturisit Mihai Tudose.

