Președintele american Joe Biden l-a numit un „lider rar” pe Mihail Gorbaciov, considerând că acțiunile sale au fost cele ale unui lider cu suficientă „imaginație pentru a vedea că un alt viitor este posibil”.

„În calitate de lider al URSS, a colaborat cu preşedintele Ronald Reagan pentru a reduce arsenalele nucleare ale celor două ţări, spre marea uşurare a oamenilor din întreaga lume care se rugau pentru încetarea cursei înarmării nucleare. După zeci de ani de represiune politică brutală, el a adoptat reforme democratice”, a spus Joe Biden într-un comunicat.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a adus, la rândul ei, într-un mesaj pe Twitter, un ultim omagiu lui Mihail Gorbaciov, salutând „un lider demn de încredere şi respectat”.

Mikhail Gorbachev was a trusted and respected leader. He played a crucial role to end the Cold War and bring down the Iron Curtain. It opened the way for a free Europe. This legacy is one we will not forget. R.I.P Mikhail Gorbachev

Aceasta a apreciat că ultimul lider sovietic „a jucat un rol crucial în încheierea Războiului Rece şi în căderea Cortinei de Fier” și că „a deschis calea către o Europă liberă”. „Este o moştenire pe care nu o vom uita”, a scris von der Leyen pe Twitter.

Preşedintele francez Emmanuel Macron i-a mulțumit și el lui Mihail Gorbaciov, tot într-o postare pe Twitter, pentru „angajamentul său faţă de pacea în Europa”, considerându-l un „om al păcii, ale cărui alegeri au deschis o cale către libertate pentru ruşi”.

La rândul său, premierul britanic Boris Johnson a salutat „curajul şi integritatea” ultimului lider al URSS, spunând că „angajamentul său neobosit” a fost un „exemplu” în contextul invaziei ruse din Ucraina.

I’m saddened to hear of the death of Gorbachev.



I always admired the courage & integrity he showed in bringing the Cold War to a peaceful conclusion.



In a time of Putins aggression in Ukraine, his tireless commitment to opening up Soviet society remains an example to us all.