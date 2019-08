De Dragoș Tănase,

„În ultimele săptămâni, am primit mii de mesaje care m-au încurajat să candidez la alegerile pentru Cotroceni. Am fost onorat ca Partidul Mişcarea Populară să mă considere prezidenţiabil. M-a bucurat, de asemenea, susţinerea platformei Alternativa Dreaptă şi suportul arătat de numeroşi lideri ai societăţii civile. Le mulţumesc tuturor pentru încredere! Gândurile dumneavoastră mi-au atins inima şi m-au convins că e momentul să trec la acţiune. Analizele şi comentariile sunt necesare, dar insuficiente. (…) După o reflecţie mai adâncă, am decis că este înţelept să-l sprijin pe Toader Paleologu în cursul alegerilor din această toamnă. Celor care mi-au susţinut cu pasiune candidatura le mulţumesc pentru entuziasm şi le spun că am împlinit relativ recent 40 ani. Şi-n 2020, şi-n 2024, şi-n 2028, mă voi strădui să le reprezint valorile şi idealul. Prin urmare, nu-i o renunţare, ci doar un pas pentru consolidarea unui proiect de echipă”, a scris Mihail Neamţu, pe Facebook.

El salută decizia lui Theodor Paleologu de a candida la prezidenţiale din partea PMP.

„Am salutat, de asemenea, dorinţa lui Toader Paleologu de-a candida la alegerile prezidenţiale din 2019. Pe lângă specializarea academică de anvergură internaţională, umorul savant şi experienţa parlamentară îl recomandă pe Toader drept un excelent candidat al Dreptei conservatoare”, mai scrie Neamţu.

Totodată, Mihail Neamţu anunţă că va rămâne în PMP.

„ Îi văd venind alături de nucleul conservator al PMP şi pe intelectualii din Fundaţia Creştin-Democrată, pe toţi patrioţii mobilizaţi la Referendumul pentru familie, dar şi pe amicii din Alternativa Dreaptă – tineri admirabili, a căror inimă curată bate pentru credinţă şi pentru neam.Politica este un joc de echipă iar acolo unde dispare chimia apare geografia (şi restul e istorie). Am cântărit mult şi am luat o decizie care nu-i despre mine, ci despre viitorul Dreptei democratice într-o Românie normală, deşteaptă, sănătoasă. Mă voi alătura celor care mi-au oferit nu promisiuni, ci garanţia unei construcţii durabile, inspirată de valorile occidentale ale creştin-democraţiei şi ale conservatorismului modern. Am acceptat, aşadar, invitaţia cordială şi onorantă a preşedintelui Traian Băsescu de-a face pasul în PMP, rămânând solidar cu ceilalţi colegi din familia politică a popularilor europeni”, se mai arată în postarea sa de pe Facebook.

Surse din interiorul PMP au declarat pentru Mediafax că în sondajele interne ale partidului Theodor Paleologu era favorit, însă exista o altă tabără care îl susţinea pe Mihail Neamţu în cursa pentru prezidenţiale.

FOTO: Facebook.com

