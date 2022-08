„Acest pod este o structură ilegală şi Ucraina nu şi-a dat acordul pentru construcţia sa. Aduce un prejudiciu ecologiei peninsulei şi prin urmare, trebuie distrus. Puţin contează cum: voluntar sau nu”, a scris, într-un mesaj publicat pe Twitter, Mihailo Podoliak, unul dintre cei mai importanți consilieri ai președintelui Volodimir Zelenski.

About „Kerchen bridge”. As recorded in international law: Crimea – ??. So this bridge is an illegal object, permission for the construction of which was not given by Ukraine. It harms the peninsulas ecology and therefore must be dismantled. Not important how – voluntary or not.