Principala cauză raportată pentru acest termen lung (31 ianuarie), este efectuarea manevrelor de echilibrare hidraulică a rețelei termice sau creșterea debitului la CTE Sud.

Iată principalele zone și blocuri afectate cu termen de finalizare 31 ianuarie 2026, conform Companiei Municipale Termoenergetica București (CMTEB):

Sectorul 2 (Cele mai multe zone afectate)

Zona Fundeni / Colentina: Str. Maior Vasile Băcilă (bl. 31A, 32, 32A, 33, 33A, 34, 34A), Str. Pescarilor (bl. 36), Str. Radovanu (bl. 37-45).

Zona Pantelimon / Iancului: Șos. Pantelimon (bl. 41, 46, 47, 53, 55, 59-60, 400-405), Bld. Chișinău (bl. 48A, 49), Str. Elev Ștefan Ștefănescu (bl. 444, 452, 462-465), Str. Măgura Vulturului (bl. 430-435).

Zona Ștefan cel Mare / Moșilor: Șos. Ștefan cel Mare (bl. 24-32, 43-47, 59A, 77), Calea Moșilor (bl. 48Bis, 54-62), Str. Luncșoara (bl. 48, 52, 54, 63, 73, 75).

Zona Baicului / Ferdinand: Str. Baicului (bl. 1-5), Str. Avrig (bl. O15-O20, P33A, U2, 440-442, 460-461), Bld. Ferdinand I (bl. O10-O14, P31-P33).

Zona Doamna Ghica / Colentina: Str. Doamna Ghica (bl. 1-7, 62), Șos. Colentina (bl. 9, 10, 59, 83, R11-R14, OD44-OD46).

Sectorul 3

Zona Matei Basarab / Labirint: Str. Matei Basarab (bl. 72, 73, 74, 85, 86, L118, L120, L122), Str. Agricultori (bl. 79-82), Calea Călărași (bl. 75-77).

Zona Mihai Bravu / Unității: Șos. Mihai Bravu (bl. B13A-D), Str. Lt. Aurel Botea (bl. B5-B9, D22, D24).

Zona Camil Ressu / Odobești: Bld. Camil Ressu (bl. N4, N5, Z4, Z5), Str. Odobești (bl. Z1, Z3).

Zona Nerva Traian / Octavian Goga: Bld. Octavian Goga (bl. M23-M26, M60I), Str. Panait Cerna (bl. M43, M56-M59).

Sectorul 4

Zona Brâncoveanu / Lamotești: Bld. Constantin Brâncoveanu (bl. 8, 9, 18, 19), Str. Lamotești (bl. 4, 5, 10-15, 62), Str. Huedin (bl. 1, 2, 3, 6, 7, 11).

Conform Companiei Municipale Termoenergetica București, deși termenul afișat este 31 ianuarie, acesta reprezintă o estimare maximă pentru finalizarea manevrelor de echilibrare a întregului sistem. În funcție de evoluția parametrilor de la centralele termice (CTE), căldura ar putea reveni treptat și mai devreme în anumite imobile.

Mii de locuitori din sectoarele 2 și 3 ale municipiului București s-au confruntat vineri, 23 ianuarie, cu întreruperi ale agentului termic, fie la încălzire, fie la apa caldă.





