Poliția a venit să ridice lozurile împrăștiate și să extragă camionul, după o operațiune care s-a încheiat după câteva ore. Autoritățile avertizează că nu are rost ca oamenii să ridice biletele împrăștiate: deorece acestea nu sunt valabile. Tocmai fuseseră tipărite și erau transportate către FDJ, unde urmau să fie înregistrate, înainte de a fi puse în vânzare.

Fără această înregistrare și a unei serii aplicate pe spatele biletelor, ele nu sunt nimic mai mult decât niște bucăți de hârtie.

Șoferul nu a fost rănit în accident, dar a fost dus la spital pentru investigații medicale. Conform primelor teste, nu se afla sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor.

Camionul avariat a fost scos de pe autostradă cu puțin timp înainte de ora 14:00, iar încărcătura sa, care în cele din urmă nu era atât de valoroasă, a fost protejată de lăcomie nedorită.

„Lozurile nu fuseseră încă înregistrate, așa că nimeni nu a câștigat”, a spus un ofițer de poliție din cadrul Escadrilei Departamentale de Siguranță Rutieră din Paris Normandie.

