În aceste zile au loc lucrări de conectare a noii conducte, cu diametrul de 600 mm, la sistemul centralizat de alimentare cu apă din municipiul Constanța.

Astfel, vor fi afectați consumatorii de pe următoarele străzi:

• perimetrul delimitat de străzile: Steagului – Dionisie cel Mic – Ștefăniță Vodă – Soveja – Steagului;

• tronsonul cuprins între străzile: Soveja – Dezrobirii – Fulgerului – Bucuriei – Biruinței – Steagului – Soveja;

• abonații de pe străzile adiacente și cei alimentați prin punctele termice 169 – Str. Fulgerului bl. 18, 174 – Str. Dezrobirii/ Biruintei, 175 – Str. Soveja nr. 34, 176 – Str. Dionisie cel Mic nr. 96 și 178 – Str. Dionisie cel Mic nr. 64.

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat abonaților, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție ale constructorului vor depune toate eforturile pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp posibil. Recomandăm utilizatorilor să își asigure rezerve minime de apă pentru consum și uz casnic pe durata întreruperii”, au transmis reprezentanții companiei de apă.

Totodată, aceștia au precizat că, din cauza perioadei lungi a intervențiilor și extinderea rețelei afectate, reluarea furnizării apei se va face progresiv, pe măsură ce sistemul intră în presiune.

