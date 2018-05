Pe holurile unui hotelul din centrul Capitalei se perindă fuste scurte și rochii mulate, fețe zâmbitoare. „Hey, Liviu. Come to our fetish seminar!” (n.r. „Hei, Liviu. Vino la seminarul nostru despre fetișuri!”) este îmbiat Liviu Berbece, unul dintre organizatori. Refuză politicos. În mai multe săli sunt conferinte în același timp, adresate unor publicuri diferite: patroni de studiouri de videochat sau modele. „Sunt modelele de videochat adevărate femei de afaceri?”, „Hobby-ul meu murdar”, „Chaturbate”, „Modele masculine: provocări, trenduri, așteptări”, sunt câteva din seminariile de pe agendă. Este deja a treia zi de Summit și cum cu o seară înainte a avut loc o petrecere monstru la care a încins atmosfera și Sean Paul, este clar că ora 12.00 este cam matinală. Însă, în fiecare zi au venit la cursuri 800 de oameni. În total, au venit în București pentru acest eveniment 1600 de persoane din toată lumea.

„Bucharest Summit este o conferință internațională din lumea adult online streaming. România este numită capitala internațională a videochatului, sunt foarte multe modele și studiouri prezente aici și fiind un pool foarte mare, toată lumea își dorește să vină aici. Avem foarte multe firme venite, de pe toate continentele. Anul acesta au venit multe studiouri din afară: Columbia, America, Ucraina, Rusia, Bulgaria, cam din toată Europa. Industria cea mai dezvoltată este în România, după care urmează Columbia, și restul lumii este destul de împărțită. Începe Filipine destul de mult, dar procentul e undeva sub 5%”, explică Liviu Berbece, unul dintre organizatorii evenimentului, care este piața.

Intrăm la seminarul de fetișuri. Zeci de femei și bărbați ascultă atenți ce vorbesc modelele cu experiență. „Dacă are un fetiș legat de piele, trebuie să știi că nu e vorba doar despre tine care porți piele și doar asta îl excită, e și felul cum miroase pielea, cum se simte pe pielea ta. Așa că trebuie să accentuezi și mirosul și faptul că se simte într-un anume fel”, le explică trainerul, o femeie frumoasă îmbrăcată într-o rochie animal print.

Ce își doresc organizatorii de le eveniment? Să-i învețe și pe alții cum se face și mai ales cum pot să intre în legalitate: „Noi avem o experiență foarte mare în partea de videochat, avem studiouri de 17 ani și am vrut să creem un eveniment în care să dăm din experiența noastră. Și învață de la cum să conducă un studio, cu ce site-uri să lucreze, cu ce firme de trafic, cu ce firme de payment și cel mai important, încercăm să îi învățăm partea de legalitate. Industria de videochat este foarte dezvoltată atât în România cât și în lume. Nimeni nu știe ce e în spatele unui studio de videochat și noi încercăm să educăm puțin piața. De ce în România? Pentru că fetele știu engleză, e cel mai important lucru, sunt foarte deschise și foarte frumoase. Internetul este un must, suntem printre țările cu cel mai rapid internet”, explică Liviu Berbece.

Milioane de lei intră anual în vistieriile statului din industria videochatului. Un model profesionist poate câștiga zeci de mii de euro pe lună. Există în continuare o zonă gri a acestei afaceri, care înseamnă pe lângă taxe neplătite, și abuzuri sau prostituție mascată.