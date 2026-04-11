Vor fi afectați locuitorii de pe strada Ogorului, între strada Ciheiului și zona Metro, cei din Cartierul Tineretului, precum și o parte din Calea Clujului, între strada Timișoarei și intersecția cu strada Lascăr Catargiu, inclusiv străzile adiacente.

Totodată, în comuna Sânmartin, alimentarea cu apă va fi sistată joi, 15 aprilie 2026, de la ora 03.00 până la ora 15.00, pentru reumplerea rezervorului local. „Recomandăm consumatorilor afectați să își asigure rezerve de apă pentru perioada menționată”, atenționează compania.

După reluarea furnizării, apa ar putea prezenta o ușoară turbiditate, fiind recomandată utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire. Compania de Apă Oradea își cere scuze pentru disconfort și mulțumește pentru înțelegere,