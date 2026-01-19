Cele mai multe blocuri din București care nu au apă caldă luni sunt situate în sectoarele 2 și 3.

Principala cauză raportată de companie este necesitatea efectuării unor manevre de echilibrare hidraulică ca urmare a creșterii debitului la CTE SUD, dar și remedierea unor avarii.

În sectorul 2 din București, deficiențe sunt în zonele Lacul Tei, Mihai Bravu, Colentina, Ștefan cel Mare, Moșilor, Doamna Ghica, Fundeni, Vatra Luminoasă, Calea Călărașilor, Șos. Pantelimon, Baicului, Socului, Victor Manu.

În sectorul 3 din București, nu este apă caldă în zonele Matei Basarab, Calea Călărași, Bld. Basarabia, Baba Novac, Câmpia Libertăţii, Liviu Rebreanu, IOR, Ozana, Bld 1 Decembrie 1918, Dristor.

În sectorul 4 din București, avaria este în zonele Tineretului și Izvorul Coșbuc.

Termoenergetica mai menționează că termenul afișat pentru repornirea apei calde, respectiv ora 23:00, este unul estimat.

„Echipele Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. lucrează în regim continuu pentru finalizarea în cel mai scurt timp a tuturor lucrărilor. Vă comunicăm că sistemul de monitorizare a parametrilor tehnici – SCADA deține date (informații transmise în timp real dispeceratelor de sector) pentru un număr de 836 din totalul celor 1027 puncte termice aflate în exploatarea Companiei Municipale Termoenergetica București (CMTEB) S.A”, transmite compania.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE