Avertizarea a fost prelungită până joi, 19 februarie, ora 10.00. „În intervalul 18 februarie, ora 10.00 – 19 februarie, ora 10.00, pentru municipiul București va fi în vigoare o avertizare meteorologică cod portocaliu ce vizează ninsoare și strat consistent de zăpadă”, au transmis meteorologii.

Amintim că ANM a emis marți un cod portocaliu de ninsori abundente, care a intrat în vigoare de la ora 20.00. De marți seara a nins neîncetat în Capitală, stratul de zăpadă măsurând în unele zone și 45 de centimetri.

Temperatura maximă va fi miercuri de 2… 3 grade Celsius în Capitală, iar cea minimă va fi cuprinsă între -5 și -3 grade Celsius.

„Grosimea totală a stratului de zăpadă va depăși 50 de centimetri. „Cerul va fi noros și va continua să ningă până spre orele după-amiezii. La sfârșitul intervalului de avertizare, grosimea totală a stratului de zăpadă va depăși 50 cm. Vântul va sufla slab până la moderat”, precizează ANM.

De asemenea, ANM a emis, miercuri dimineaţa, două avertizări nowcasting cod roşu de ninsoare abundentă pentru judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti, care au fost valabile până la ora 8.20.

În contextul avertizării meteorologice, circulația transportului public este afectată pe mai multe trasee din Capitală.