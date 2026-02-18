Spre exemplu, pe internet au fost postate și câteva fotografii cu o garsonieră unde chiria costă doar 46 de lei, în sectorul 2 din București!

Chirie de 46 de lei la o garsonieră din București

„Poftiți în locuința unde chiria lunară costă 46 de lei! Se află într-un bloc de pe strada Abanosului, din Sectorul 2. Este o garsonieră «convenabilă», aflată în patrimoniul Primăriei Municipiului București și gestionată de Administrația Fondului Imobiliar (AFI), al cărei contract a tot fost reînnoit încă din anii ’70.

Pe metrul pătrat înseamnă 1,31 lei! Bani cu care, în zilele noastre, nu-ți mai cumperi nici măcar un covrig. Și sunt 25 astfel de locuințe închiriate cu 46 de lei lunar, ale căror contracte s-au reînnoit între anii 1999-2024, dar prețurile n-au mai fost actualizate de 20 de ani”, anunță Primăria Municipiului București pe internet.

În același mesaj, autoritățile vorbesc și despre prețul pe care unii români îl plătesc pentru două și trei camere în apartamente aflate în patrimoniul Primăriei Municipiului București (PMB) și gestionate de Administrația Fondului Imobiliar (AFI).

„Apartament ultracentral la cheie, de trei camere, 229 de lei chiria! Apartament cu două camere, de 56 mp, închiriat cu 171 de lei. Trei camere ultracentral, 110 mp, cu 229 lei pe lună. Și lista chilipirurilor continuă. Sunt 4.050 de astfel locuințe cu prețuri de neimaginat care se practică în București, capitala României, orașul cu cele mai scumpe chirii din țară, descoperite de primarul Ciprian Ciucu.

Iar de acestea profită sute de chiriași cu salarii mai mult decât decente. Atenție! Locuințele convenabile nu sunt sociale. Deși, nici acolo AFI nu are o situație la zi a chiriașilor, conform unor criterii de vulnerabilitate”, mai scrie Primăria Municipiului București pe Facebook.

Ciprian Ciucu a vorbit și el, tot pe Facebook, despre chiriile foarte mici plătite pentru garsonierele și apartamentele aflate în patrimoniul Primăriei Municipiului București (PMB) și gestionate de Administrația Fondului Imobiliar (AFI).

„Am inițiat o hotărâre de consiliu ce prevede și aducerea chiriilor la nivelul pieței. Treaba mea, ca primar, este să găsesc soluții de finanțare corecte pentru a echilibra cât de cât bugetul Primăriei Capitalei! Și da, trebuie să mă uit și în multitudinea de sisteme pe care le administrăm, nu doar către bănci.

De aceea, o măsură corectă este să aducem la zi prețul chiriilor pentru «locuințele convenabile» pe care le gestionează Administrația Fondului Imobiliar. Am inițiat o hotărâre de consiliu ce prevede majorarea prețurilor chiriilor și aducerea lor la nivelul pieței din anul 2026”, a spus edilul Capitalei.

Cum se vor modifica prețurile în anul 2026

În anunțul făcut de Primăria Municipiului București se vorbește și de banii care vin la buget din aceste chirii: „Astfel, prețul ar urma să crească de la 0,85 de lei/mp, cât e în prezent, la 8 lei/mp (înmulțit cu coeficientul de zonă). Actualizarea prețurilor va aduce venit la bugetul local. Dacă anul trecut AFI a încasat din chirii 50 de milioane de lei, în urma acestor actualizări de preț ar urma să avem un venit de circa 500 de milioane de lei”!

Exemple de cum vor crește prețurile:

chiria de 46 de lei a garsonierei va ajunge la 564 de lei

cea de 229 de lei a apartamentului de trei camere ajunge la 3.096 de lei

iar un apartament de 2 camere, 56 mp, care acum costă 147 de lei, va ajunge după actualizare la 1.568 de lei în zona A (zona centrală) și 896 de lei în zona C.

