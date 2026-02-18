Mihai Sturzu a trăit o experiență neplăcută cu serviciile de curierat, pe care a împărtășit-o imediat pe rețelele sociale. Artistul a postat un video în care arată modul în care un curier a livrat un colet fragil – un laptop – aruncând pur și simplu cutia peste gard, chiar pe preșul ușii sale.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

În mesajul său, Mihai Sturzu a criticat dur firma de curierat și „delicatețea” cu care s-a efectuat livrarea, deși cutia era clar marcată cu eticheta „FRAGIL”. Artistul a ironizat situația, spunând că performanța curierului „ridică ștacheta serviciilor de curierat la un nivel cu adevărat spectaculos”.

Laptopul deteriorat a afectat și planurile lui Mihai Sturzu, care a anunțat că lansarea programului Tabăra de Zbor pentru Adulți se amână din „motive tehnice (lipsă laptop)” până la o dată ce va fi comunicată ulterior.

„Sameday, felicitări pentru «delicatețea» cu care ați livrat laptopul, ambalat frumos într-o cutie pe care scrie mare «FRAGIL», probabil doar ca element decorativ. Performanța de a-l arunca peste gard ridică ștacheta serviciilor de curierat la un nivel cu adevărat spectaculos.

Vă mulțumesc pentru această experiență memorabilă.

PS: Anunțăm pe această cale că lansarea programului Tabăra de Zbor pentru Adulți se amână din motive tehnice (lipsă laptop) până la o dată care va fi anunțată în curând”, a fost mesajul lui Mihai Sturzu.

Postarea a stârnit reacții din partea urmăritorilor, mulți împărtășind experiențe similare cu firmele de curierat.

„La Olimpiadă cu el. Ne aduce aurul la aruncări!”, „Doamne ferește!”, „E bun de plată”, „România… merge și așa” au fost o parte dintre comentarii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE