Afacerea în care și-a investit banii Culiță Sterp: „Locul perfect pentru relaxare”

Artistul a apărut și în diferite show-uri TV, printre care și Survivor România 2021, dar face parte și dintr-o familie autentică de ciobani, astfel că rudele lui vând produse tradiționale.

Recent, se pare că vedeta a decis să își investească banii într-o nouă afacere. Mai exact, Culiță Sterp a devenit investitor imobiliar și a ridicat mai multe case lângă Oradea.

„Casa este construită pe o suprafață de 120 de metri pătrați și este compartimentată inteligent pentru confort. Al doilea dormitor este ideal pentru familie sau poate fi transformat într-un birou. Livingul open space cu bucătărie creează un spațiu modern și primitor. Baia este amenajată cu finisaje și dotări premium. Iar terasa este locul perfect pentru relaxare”, se arată în unul dintre anunțurile de vânzare.

Din câte se pare, o casă vândută de cântăreț are un preț de 175.000 de euro și se află în satul Cihei din comuna Sânmartin.

„Casă modernă, 120 mp construiți, în Cihei, la doar 2 km de Oradea! Preț: 175.000 de euro. Proprietatea este gândită pentru confort și eficiență: încălzire în pardoseală, cu termostat individual în fiecare cameră, adică reglezi temperatura separat, exact cum îți dorești. 2 dormitoare luminoase. Living generos cu bucătărie open-space. Baie modernă, cu finisaje și dotări premium. Terasă ideală pentru relaxare. Compartiment la mansardă, ce poate fi transformat într-un dormitor. Casa este gata de mobilat după bunul plac, oferindu-ți libertatea de a o amenaja exact cum îți imaginezi”, se mai spune în anunțul de vânzare.

În dreptul anunțului de vânzare care a fost postat pe Instagram, Culiță Sterp a lăsat un comentariu. „Care vreți să vă mutați la Oradea, acum e momentul”, a scris cântărețul pe internet.

