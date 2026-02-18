Anunțat inițial în noiembrie 2025, proiectul a ajuns într-o etapă avansată, propunând o tehnologie care îmbină ingineria aerospațială cu inteligența artificială de ultimă generație.

„Creierul” rachetei: Nemesis AI

Elementul central al sistemului Sahara nu este doar hardware-ul, ci integrarea nativă cu Nemesis AI, o platformă de inteligență artificială dezvoltată in-house.

Aceasta permite rachetei să fie „programată” rapid înainte de lansare cu modele specifice misiunii.

Sistemul este conceput pentru a zbura la altitudini extrem de joase (aproximativ 50 de metri), adaptându-și traiectoria în funcție de relief pentru a evita detectarea radar.

Toate deciziile de zbor și reacțiile în timp real sunt gestionate de AI-ul care rulează on-premise, pe infrastructura internă a rachetei.

Performanțe și specificații tehnice

Racheta Sahara este un produs aproape 100% românesc. Cu excepția motorului turbojet și a senzorilor optici, toate componentele – de la fuselaj și plăci electronice, până la unitățile de procesare – sunt fabricate de OVES Enterprise.

Viteză: Până la 0,85 Mach.

Până la 0,85 Mach. Rază de acțiune: Aproximativ 200 de kilometri (în configurația actuală).

Aproximativ 200 de kilometri (în configurația actuală). Greutate totală: 55 kg.

55 kg. Încărcătură utilă: 10 kg.

10 kg. Propulsie: Motor turbojet cu o tracțiune de 310 newtoni.

Planuri: Ținte la peste 1.000 de kilometri

Compania înființată în 2015 la Cluj-Napoca are planuri ambițioase pentru extinderea capacităților sistemului. Sunt deja în lucru versiuni cu rază medie (500-600 km) și lungă (900-1.100 km).

Efortul financiar a fost unul considerabil: investiția actuală depășește un milion de euro, iar compania a alocat un buget suplimentar de două milioane de euro pentru fazele de optimizare. Primul test demonstrativ este programat pentru luna mai 2026.

„Sahara este rezultatul unei evoluţii naturale a expertizei pe care am construit-o în ultimii ani în software complex, inteligenţă artificială şi proiecte din zona aerospaţială. Obiectivul nostru este să demonstrăm că expertiza românească poate susţine proiecte de complexitate ridicată în domenii strategice”, a declarat Mihai Filip, CEO OVES Enterprise.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE