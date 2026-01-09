Proiect de extracție a litiului din Ucraina, câștigat de investitori americani

Consorțiul câștigător îi include pe Ronald S. Lauder, miliardar apropiat al președintelui SUA și moștenitor al imperiului cosmeticelor, precum și pe compania TechMet, o firmă energetică parțial finanțată de o agenție guvernamentală americană creată în timpul primului mandat al lui Trump, potrivit The New York Times. Membrii comisiei guvernamentale ucrainene care au votat pentru atribuirea proiectului au declarat că oferta acestui consorțiu a îndeplinit majoritatea criteriilor de selecție.

Deși votul mai necesită aprobarea oficială a cabinetului de miniștri al Ucrainei, surse guvernamentale au afirmat că decizia este practic definitivă.

„Nu există semne de favoritism”, au spus aceștia pentru publicația citată, subliniind că oferta consorțiului a fost superioară.

Importanța proiectului

Zăcământul Dobra, situat în centrul Ucrainei, este unul dintre cele mai mari rezerve de litiu ale țării. Litiul este un material esențial pentru bateriile electrice, iar dezvoltarea acestui proiect ar putea poziționa Ucraina ca un jucător cheie pe piața globală a tehnologiilor verzi.

Contractul de partajare a producției prevede ca investitorii să împartă veniturile din exploatare cu guvernul ucrainean. Conform unui acord între SUA și Ucraina, jumătate din veniturile guvernamentale generate de acest proiect vor fi direcționate către un fond comun de investiții pentru resurse naturale.

Relațiile economice SUA-Ucraina

De la revenirea sa la putere, administrația Trump a schimbat accentul relației SUA-Ucraina, reducând sprijinul militar în favoarea oportunităților economice. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a evaluat planul de reconstrucție post-conflict la 800 de miliarde de dolari, declarând că acesta poate oferi beneficii considerabile companiilor americane.

„Există multe bogății de obținut”, a spus Trump în decembrie 2025, când l-a primit pe Zelenski la Mar-a-Lago pentru negocieri suplimentare.

În plus, guvernul ucrainean a semnalat deschiderea către colaborări mai profunde cu companii americane prin numirea lui Patrick Fragman, fost CEO al Westinghouse, în consiliul de supraveghere al Energoatom. Acest pas ar putea implica un conflict de interese, dar este văzut ca o mișcare strategică pentru a obține sprijinul Washingtonului.

Dezvoltarea proiectului Dobra

Investiția minimă stabilită pentru dezvoltarea câmpului Dobra este de 179 de milioane de dolari, însă un membru al comisiei a declarat că oferta consorțiului depășește semnificativ această sumă.

Cu toate acestea, exploatarea efectivă ar putea dura mai mulți ani. Este necesar un studiu geologic detaliat, urmat de finanțarea echipamentelor și a infrastructurii necesare.

Experții din industrie estimează că trecerea de la descoperire la exploatare poate dura până la 15 ani. Această cronologie extinsă depășește mandatul actual al administrației Trump, dar semnalează angajamentul pe termen lung al SUA în sectorul resurselor naturale din Ucraina.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE