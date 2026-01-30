Un tribunal francez a decis, pe 29 ianuarie 2026, pedepse cu suspendare de 15 luni pentru Guy H. și 12 luni pentru asistentul său, ambii fiind obligați să plătească amenzi de 50.000 de euro și, respectiv, 20.000 de euro.

Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Chirugul și asistentul au plătit

Ehud Arye Laniado, un comerciant de diamante, vizita frecvent clinica de lux unde a avut loc intervenția fatală în 2 martie 2019.

Poliția a inițiat inițial o anchetă pentru omor din culpă, dar ulterior acuzațiile s-au schimbat în „neacordarea de ajutor unei persoane aflate în pericol”, „infracțiuni legate de droguri” și „practicarea medicinei fără licență”.

Guy H., chirurgul plastician renumit și fondator al clinicii, împreună cu asistentul său au fost interziși din profesie.

Un tribunal francez a decis miercuri, 29 ianuarie, pedepse cu suspendare de 15 luni pentru Guy H. și 12 luni pentru asistentul său, ambii fiind obligați să plătească amenzi de 50.000 de euro și, respectiv, 20.000 de euro.

Ancheta a scos la iveală practici discutabile ale clinicii. Guy H. nu avea calificările necesare pentru a practica medicina, iar botoxul era administrat fără certificat.

Lua substanțe interzise

Cunoscut pentru pasiunea sa pentru culturism, Laniado lua substanțe interzise, inclusiv medicamente pentru disfuncții erectile. Conform surselor judiciare, aceste substanțe au contribuit, probabil, la atacul de cord fatal.

Autopsia a confirmat că decesul a fost cauzat de hipertrofie cardiacă, iar injecția administrată în timpul intervenției nu a fost responsabilă direct pentru moarte.

În camera sa de hotel, situată la luxosul Plaza Athénée, anchetatorii au găsit mai multe substanțe interzise în Franța.

O figură remarcabilă în industria diamantelor

Laniado conducea Mercury Diamond, o companie de consultanță în evaluarea diamantelor. În 2015, a vândut „Blue Moon of Josephine”, cel mai scump diamant din lume, unui miliardar din Hong Kong, Joseph Lau Luen Hung.

„Ehud era un vizionar în afaceri. Este o pierdere imensă pentru noi toți”, a declarat compania Omega Diamonds din Anvers, pe care o deținea miliardarul.