Cine poate beneficia

Tichetul, în valoare de 50 lei lunar, este destinat exclusiv plății facturilor de energie electrică până la 31 martie 2026. Ministerul Energiei subliniază că acesta nu poate fi înstrăinat.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a declarat: „Sprijinul pentru plata energiei înseamnă siguranța că lumina rămâne aprinsă și căldura nu lipsește din casele celor care au nevoie. Platforma digitală lansată astăzi poate fi folosită direct de beneficiari, dar și de reprezentanții primăriilor și ai Poștei Române, care îi vor ajuta pe românii fără competențe digitale să utilizeze sistemul electronic. Un stat responsabil este acela care are grijă de oamenii săi atunci când le este cel mai greu. Tichetele de energie sunt o garanție a solidarității”.

Pot solicita acest sprijin:

  • Persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 lei
  • Familiile cu venit net lunar pe membru de maximum 1.784 lei

Beneficiarii venitului minim de incluziune sunt incluși automat în sistem.

Condiții de eligibilitate

Solicitanții trebuie să aibă domiciliul în România sau să dovedească că locuiesc legal în țară. Cererile se depun o singură dată, iar pentru facturile din iulie și august 2025, termenul limită este 27 septembrie 2025.

Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat
Recomandări
Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat

Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum. Plata se face direct la oficiile poștale, pe baza facturii și a actului de identitate. Tichetul poate fi folosit timp de 12 luni de la ultima încărcare, iar soldul rămas este valabil până la 31 martie 2026.

În cazul schimbării adresei sau modificării componenței familiei, este necesară depunerea unei noi cereri.

Asistență și informații

Pentru suport, cetățenii pot apela Call-center-ul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială la 021.93.09 sau pot trimite un e-mail la sprijinenergie@mmanpis.ro.

Se estimează că peste 2,1 milioane de gospodării vor putea accesa acest sprijin. Această măsură reprezintă un pas important în asigurarea accesului la energie pentru categoriile vulnerabile ale populației din România.

