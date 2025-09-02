Milionarul care a lăsat baltă afacerile ca să devină paramedic

Câștiga anual milioane de dolari

Într-o intervenție de rutină la o stație de metrou, unde fusese raportată o presupusă criză de epilepsie, Kleisner și-a dat seama rapid că era vorba de o supradoză.

Pacienta, trezită brusc, a plecat pe picioarele ei, fără să știe că fusese evaluată de unul dintre cei mai bine pregătiți paramedici din New York.

„Primim multe apeluri banale”, a spus Kleisner, „dar adevărata noastră muncă înseamnă accidente grave, amputări, oameni loviți de tren. Situații catastrofale”.

Tranziția de la finanțe la medicina de urgență a început acum 13 ani, când a lăsat în urmă „o îmbogățire personală nihilistă” pentru misiunea de a salva vieți.

Câștiga milioane anual, dar era profund nefericit. „Nu am creat nimic, nu am oferit nimănui nimic”, spune el. „Uneori mă simt ca un haiduc care vrea să ajungă în rai”.

Este unul dintre cei cinci instructori principali

În noua meserie, a descoperit că instinctele dezvoltate pe Wall Street – adrenalina, competiția, gândirea rapidă – l-au ajutat să se impună.

Ar putea să se retragă liniștit la cabana sa din Munții Catskill, dar a ales să continue, chiar dacă a început cu un salariu de 32.000 de dolari pe an. „Oamenii mă întreabă de ce îmi risc viața pentru atât de puțin”, spune el. „Răspunsul e simplu: sunt competitiv și bun la ceea ce fac”.

Medicul salvator Jonathan Kleisner îl privește pe locotenentul Charlie Santangelo ghidând o ambulanță. Foto: New York City Fire Department (FDNY) Pro – locotenent Kyra Neeley King

Din cei 4.500 de membri ai serviciului medical de urgență, sub 60 sunt medici salvatori, special instruiți pentru intervenții în incendii active, sub trenuri sau în puțuri de lift.

Kleisner face parte din această elită și este unul dintre cei cinci instructori principali. „Jonathan este vârful muntelui”, spune căpitanul Frederick Saporito, veteran al departamentului.

A salvat un pacient care cântărea 415 kilograme

De-a lungul carierei, a salvat vieți în locuri emblematice – Empire State Building, clădirea Chrysler – și a trecut prin situații extreme, de la intubarea improvizată a unui pacient de 415 kg, la cele mai grave incendii din ultimele decenii.

Pe 9 ianuarie 2022, la tragedia din Bronx, unde au murit 17 oameni, printre care opt copii, Kleisner a simțit greutatea misiunii mai mult ca niciodată.

A încercat să salveze o fetiță de 11 ani, emigrată recent cu familia din Guyana. Știa că resuscitarea nu avea șanse, dar nu s-a oprit.

Paramedicii primesc puțin sprijin psihologic, dar Kleisner își permite terapie și refugii în Catskill, ceea ce îl face să se simtă uneori „aproape un impostor” față de colegii care duc aceeași povară fără resurse. „Mintea mea e plină de imagini sângeroase. Nu poți scăpa de ele. Nu ajută să le procesezi, trebuie să înveți să trăiești cu ele.”

Acum, scopul său nu mai este succesul. Nu mai e nimic de câștigat, spune el. Singura întrebare care contează este cum să reziști.

