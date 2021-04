Imaginile îl arată pe locotenentul Caron Nazario, afro şi latino-american, întrebând de mai multe ori cu ce a greşit şi declarând „asta-i o porcărie totală”, în timp ce poliţiştii îi ordonă să iasă din maşină. Agenţii îl acuză că refuză să coopereze.

Nazario, care purta uniformă militară, se afla la volanul unei maşini noi ce nu avea încă plăcuţe de înmatriculare permanente atunci când poliţiştii i-au cerut să oprească, potrivit mass-media. În final, i s-a permis să plece.

Militarul și-a angajat un avocat și i-a dat în judecată pe cei doi ofițeri de poliție din Windsor, Joe Gutierrez și Daniel Crocker, pe 2 aprilie, potrivit portatului Vice.com.

Guvernatorul statului Virginia a informat într-un comunicat că îi va cere poliţiei să declanşeze „o anchetă independentă”, subliniind că înregistrarea video este „degradantă şi i-a stârnit furia”.

WATCH: A new lawsuit claims Windsor police officers drew guns, pepper-sprayed uniformed Army officer during traffic stop. More at 5 on #13NewsNow pic.twitter.com/OQotHHnb47