Începe procesul ofițerului care l-a ucis pe George Floyd. Manifestații în Minneapolis și măsuri de securitate fără precedent

În spatele unui coşciug alb acoperit cu trandafiri roşii, mulţimea strânsă în centrul capitalei statului Minnesota a rămas majoritar tăcută în semn de omagiu pentru George Floyd, mort, pe 25 mai, sub genunchiul agentului Derek Chauvin, ieşind din tăcere doar pentru a scanda „Fără dreptate, fără pace!”.

NOW - George Floyd protesters march through downtown Minneapolis as the city prepares for possible pre-trial riots.pic.twitter.com/20J3kggQjr — Disclose.tv ? (@disclosetv) March 7, 2021

În spatele unei banderole pe care erau scrise ultimele cuvinte ale lui George Floyd, „Nu pot respira”, manifestanţii au defilat în jurul sediului guvernului local, care va găzdui acest proces cu începere de luni, 8 martie.

Clădirea a fost înconjurată cu sârmă ghimpată şi blocuri din beton. Mii de poliţişti şi soldaţi ai Gărzii Naţionale au fost, de asemenea, mobilizaţi.

Derek Chauvin este acuzat de „crimă” şi „omor prin imprudenţă”.

Procesul său, care va fi şi cel al metodelor poliţiei, urmează să înceapă luni cu selecţia juraţilor.

Dezbaterile de fond vor începe pe 29 martie, iar verdictul nu este aşteptat înainte de sfârşitul lunii aprilie.

George Floyd era un afro-american de 46 de ani care a murit asfixiat, după ce un polițist a stat cu genunchiul pe gâtul său aproape 9 minute.

Citeşte şi:

Meghan Markle, în timpul interviului cu Oprah Winfrey: „Pur și simplu am vrut să nu mai fiu în viață”

Capitala e de azi oficial în scenariul roșu, Timișoara a intrat în carantină. Ce restricții sunt valabile în cele două orașe

După ce au ieșit la iveală sumele cheltuite la Eurovision, șefii TVR se consideră „denigrați” și au angajat avocați plătiți cu 4.000 de euro pe proces!

PARTENERI - GSP.RO Planeta nu se mai scufundă! George Copos, investiție de 25 de milioane de euro în mijlocul Bucureștiului! Ce vrea să facă

Playtech.ro Diana Șoșoacă, umilită de Adrian Năstase. Surpriză mare la Antena 3

Observatornews.ro Mesajul emoţionant scris de fiica inspectorului DSP Gorj, mort în timpul transferului: "Doare, tati, doare să ştiu că nu vei mai fi lângă mine"

HOROSCOP Horoscop 8 martie 2021. Berbecii pot găsi soluții ingenioase pentru a construi relații frumoase

Știrileprotv.ro Bill Gates, avertisment privind două mari dezastre care amenință omenirea: „Vor fi mai mulți morți decât în această pandemie“

Telekomsport Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii