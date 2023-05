Milițiile care au atacat Belgorodul rusesc spun că au folosit vehicule de luptă americane. Unele imagini de la fața locului susțin afirmația

Șeful unei miliții de extremă-dreapta rusească care a lansat un raid neașteptat săptămâna aceasta în regiunea Belgorod, peste granița ucraineană, a afirmat marți că grupul său a folosit vehicule blindate americane în atac, o afirmație care pare să fie susținută de dovezi fotografice.

Vorbind pentru Financial Times, Denis Nikitin (cunoscut și sub numele de Denis Kapustin), șeful Corpului Voluntarilor Ruși, a declarat că organizația sa a folosit o serie de vehicule militare americane, inclusiv blindate și Humvee-uri.

Printre acestea se numărau cel puțin două vehicule blindate M1224 MaxxPro și mai multe vehicule Humvee, a precizat el, refuzând să dezvăluie modul în care au fost obținute.

Legiunea pentru Libertatea Rusiei și Corpul Voluntarilor Ruși sunt grupuri compuse din luptători de etnie rusă, inclusiv cetățeni ruși, care se opun lui Vladimir Putin și spun că luptă pentru „eliberarea” țării lor.

Nikitin este descris de Liga Anti-Defăimare ca fiind „un neonazist rus”, care are legături cu mișcarea ucraineană de extremă dreapta Azov. După un raid anterior în interiorul Rusiei, Nikitin a spus că inamicul său este „regimul multirasial și imperialist al lui Putin”, potrivit Telegraph.

Un alt membru al Corpului Voluntarilor Ruși identificat în fotografiile postate de grup în timpul operațiunii sale din Belgorod este rusul Aleksandr Skachkov, un alt extremist de dreapta. Skachkov a fost arestat în Ucraina în 2020, în timpul unui raid ce viza persoane care vindeau traduceri ale manifestului publicat de autorul masacrului din 2019 din Christchurch, Noua Zeelandă, potrivit publicației Bellingcat.

Deși guvernul ucrainean a negat că ar fi avut vreun rol în raidul început luni – și efectuat împreună cu un alt grup, Legiunea pentru Libertatea Rusiei – un oficial militar ucrainean a declarat pentru Financial Times că Kievul a „cooperat” într-adevăr cu astfel de grupuri.

„Bineînțeles, comunicăm cu ei. Bineînțeles, împărtășim unele informații”, a declarat Andrii Cherniak, un oficial din cadrul Direcției de informații militare ucrainene. „Și, s-ar putea spune, chiar cooperăm”, a adăugat el.

Cu toate acestea, el a spus că armata ucraineană nu a fost direct implicată în atac, sugerând că a fost o inițiativă proprie a rușilor.

„Ei se răzvrătesc”, a spus el. Cherniak a negat, de asemenea, că ar fi furnizat echipamente milițiilor. Tot armamentul occidental obținut de forțele armate ucrainene rămâne „sub cel mai strict control”, a spus el.

Ce arată imaginile

Potrivit Financial Times, vehiculele militare americane din dotarea organizațiilor care au lansat atacul au putut fi văzute în clipuri video și fotografii surprinse în interiorul Rusiei, în regiunea Belgorod, situată în apropierea graniței cu Ucraina.

⚡️⚡️And these are precisely those fighters of the "Russian Volunteer Corps" and their MaxxPro, which, as the Ministry of Defense of the Russian Federation declares, "massively destroyed in the Belgorod Region" pic.twitter.com/91nnaiqldC — ??Ukrainian Front (@front_ukrainian) May 24, 2023

Imaginile au fost publicate în special pe canalul de Telegram al Corpului Voluntarilor Ruși, apoi preluate pe rețelele sociale.

Unele, dar nu toate imaginile cu vehiculele de fabricație americană au fost surprinse pe partea rusă a frontierei, potrivit analizei Financial Times.

O înregistrare video verificată și de The Washington Post a arătat de asemenea două vehicule Humvee de fabricație americană avariate. Cotidianul american subliniază că nu poate confirma însă dacă vehiculele au fost folosite de milițiile implicate în raid sau dacă acestea au fost oferite milițiilor de către Kiev.

Alte imagini oferite de Ministerul rus al Apărării arată de asemenea unele vehiculele de fabricație americană avariate de focuri de armă și aparent abandonate.

O imagine furnizată de Ministerul rus al Apărării arată două vehicule Humvee abandonate în regiunea Belgorod. FOTO: Profimedia

În conformitate cu termenii ajutorului militar american, Ucrainei îi este strict interzis să transfere echipament militar american către o terță parte.

În cadrul unei conferințe de presă, marți după-amiază, generalul Pat Ryder, purtător de cuvânt al Pentagonului, a declarat reporterilor că SUA sunt la curent cu relatările, dar nu au putut confirma informațiile potrivit cărora echipamentele americane, inclusiv vehicule blindate M1224 MaxxPro, au fost folosite în atac.

Din ianuarie 2021, SUA au furnizat Ucrainei peste 500 de vehicule rezistente la mine și protejate împotriva ambuscadelor (MRAP), potrivit Departamentului de Stat, o clasă care include M1224. De asemenea, Washingtonul a furnizat peste 2.000 de vehicule multifuncționale de înaltă mobilitate, sau Humvee.

„Voi spune că putem confirma faptul că guvernul SUA nu a aprobat niciun transfer de echipamente către organizații paramilitare din afara forțelor armate ucrainene și nici guvernul ucrainean nu a solicitat astfel de transferuri”, a declarat Ryder.

Acestea fiind spuse, „este un lucru pe care îl vom urmări îndeaproape”, a adăugat el.

Ce spun milițiile implicate în atac

Raidul a dus la evacuarea a sute de civili din Belgorod, potrivit autorităților ruse, care au declarat marți că au respins atacul, atribuit unui „grup de sabotaj” ucrainean.

Guvernatorul din Belgorod, Viaceslav Gladkov, a declarat că o femeie a murit în urma unui infarct, în timp ce era evacuată în timpul atacului, iar alte opt persoane au fost rănite.

„Ultimii naționaliști au fost împinși înapoi pe teritoriul ucrainean și au fost loviți cu focuri de armă până când au fost complet eliminați”, au mai precizat autoritățile din Belgorod într-un comunicat. Oficialii ruși au mai spus că 70 de luptători ai celor două miliții au fost uciși.

Una dintre milițiile implicate, Legiunea pentru Libertatea Rusiei, a insistat marți seară că luptătorii săi nu au fost complet expulzați și că se află încă sub controlul unor teritorii rusești.

Ilia Ponomarev, un fost membru al Dumei de Stat, camera inferioară a parlamentului rus, care este unul dintre fondatorii Legiunii pentru Libertatea Rusiei, a declarat că principala direcție a atacului a fost prin punctul de control Kozinka în districtul Graivoron, din Belgorod.

Ponomarev a declarat că milițiile au efectuat, de asemenea, atacuri în regiunea rusă Briansk, în apropiere de granița Ucrainei cu Belarus și într-un alt punct mai la sud.

„Șapte sate sunt acum sub control”, a declarat Ponomarev pentru Washington Post. Ponomarev a precizat că un atac cu drone a fost efectuat asupra clădirilor FSB și ale Ministerului de Interne din orașul Belgorod, capitala regională.

Ponomarev a mai spus că cele două miliții cuprind cinci batalioane și fac parte din Legiunea Internațională, o formațiune de luptători străini aflată sub comanda serviciilor secrete militare ucrainene.

Însă Ponomarev a insistat că atacul de peste graniță a fost planificat și desfășurat doar de ruși și că niciun soldat ucrainean nu a fost implicat. Afirmațiile sale cu privire la cele șapte sate și alte detalii ale atacurilor nu au putut fi confirmate în mod independent.

În discuția cu Financial Times, Nikitin a respins și el afirmațiile oficialilor ruși. „Sunt încă viu”, a spus el, susținând că operațiunea ste „în desfășurare”.

